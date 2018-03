Tekirdağ Köftesi’nin lezzet adresi; Özcanlar Köfte

Trakya eti, Tekirdağ usülü hazırlık ve usta işi ızgara... Küçük lokantalarda yöreye has tekniklerle hazırlanan Tekirdağ Köftesi’nin lezzeti… Değişmeyen, 60 yılda yüzbinlerce kez test edilen lezzetin sırrı…

Lezzet standardını bu kadar uzun süre koruyabilmenin koşulu ise aile reçetesinin yanısıra et kalitesinin de yıllar içinde muhafaza edilmesi. İşte bu sebeple Özcanlar Köfte, kendi çiftliğini kurmuş ve sadece Trakya’nın otlaklarında, açık havada beslenen hayvanların etlerini kullanıyor, hayvanların yemlerini dahi kendisi üretiyor.

Aileden köfteci iki usta; İsmail ve Arif Özcan kardeşlerin 1953’te kurdukları Özcanlar Köfte, bugün 6 şubesi ve 350’nin üzerinde çalışanıyla hizmet veren bir zincir restaurant grubu. Özcanlar Köfte Genel Müdürü Mestan Özcan, Özcanlar Köfte’yi benzerlerinden farklı kılan özelliğinin geleneksel lezzetleri en doğal yöntemlerle günümüze taşımaları olduğunu söylüyor.

Besiden ızgaraya kadar uzanan tüm üretim süreci, ziraat ve gıda mühendislerince kalite ve hijyen; aile geleneğini sürdüren lezzet üstadlarınca da usül ve lezzet kontrolünden geçiyor. Mestan Özcan, “Önceliğimiz daima üretim ve ürettiğimizden yüzde 100 emin olmaktır. Özcanlar’ın meşhur köfteleri sadece gerçek etten üretilir.

Hiçbir koruyucu, katkı maddesi; soya veya mekanik kıyma içermez. 1953’te nasılsa bugün de öyle üretilir” diyor.

Mestan Özcan, Özcanlar Köfte’nin büyüme öyküsünü şöyle özetliyor: “Özcanlar, kapasite artırımı ve altyapının oluşturulmasının ardından 2007’de, Astoria’da açılan 150 kişilik restoranıyla İstanbullu müdavimleriyle İstanbul’da buluştu. Ardından Maxi şubesini 1000 m2’nin üzerinde kapalı alana sahip Tekirdağ Sahil restoranına taşıdı. 2010’da 500 kişilik Tekirdağ Beyazköy Şubesi açıldı. 2012 Haziran’da yüksek kapasiteli Beyazköy ve Sahil şubelerine yoğun taleple günlük 4.000 konuk ile kendi rekorunu kıran Özcanlar, Ağustos 2012’de İstanbul Skyport’ta 6. restoranını açtı.”

Mestan Özcan, bugün günde 10 binin üzerinde konuk ağırlayan ve İstanbul’da 2 şubesi bulunan Özcanlar Köfte’nin 2016’da yeni şubeler açmayı hedeflediğini anlatıyor: “Önceliğimiz Trakya ve İstanbul. Lüleburgaz, Edirne, Keşan, Çanakkale ve Silivri’de minimum 350-400 kişiyi aynı anda ağırlayan veya günlük 1500 kişiyi ağırlayabilecek noktalar olacak.”

Özcanlar Köfte’nin meşhur köftelerini eve de götürmek mümkün. ‘Eve ne götürmek istersiniz’ uygulaması kapsamında yapılan pişime hazır köfte ve et satışı, restoran dışına da taşınmış ve iki adet et market hizmete girmiş. Özcan, Tekirdağ köftesiyle başlayan üretim macerasının; kaşarlı, kasap ve satır köftenin ardından yüzde 100 dana eti sucuk ve ayran, üzüm suyu, peynir helvası gibi yan ürünlerle devam ederek Özcanlar’ın bir gıda markası olma yolculuğuna dönüştüğünü ifade ediyor.