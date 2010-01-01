Türkiye için Türkiye’de üretiyor; HÜRMAK MAKİNA

Plastik enjeksiyon makinesi üretimini 1969’dan bu yana yürüten Hürmak Makina, 2010 yılında ortaya koyduğu “Türkiye’miz için, Türkiye’mizde üretiyoruz” vizyonunu gelecekte de sürdürmek istiyor.

Kökleri 1969 yılına uzanan ve Türkiye’de plastik enjeksiyon makinesi üreten Hürmak Makina, 2010’da stratejik bir kararla teknoloji ağırlıklı, gelişmiş plastik enjeksiyon makinelerine yönelerek ihracat ağırlıklı üretim stratejisini benimsedi. Strateji değişikliğinin Hürmak için yeniden doğuş anlamı taşıdığını belirten Hürmak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burç Angan, “2010’dan başlayarak gösterdiğimiz performansla Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 sanayi kuruluşu arasına girdik. Hedefimiz ihracatımızın ciromuzdaki payını yüzde 60 seviyelerine getirmekti. 2014 yılında yüzde 58’lik gibi bir oranla bu rakama oldukça yakın bir grafik çizdik ve 2015 yılında ülkece yaşadığımız çeşitli olumsuzluklara rağmen olumlu bir çizgi ile devam ediyoruz” diye konuştu.



Türkiye’de olmayanı Ar-Ge ile üretiyor

Başarılarında Ar-Ge’nin önemli payı olduğunu kaydeden Angan, 2012’de piyasaya sürdükleri ‘iki-plakalı Zenith’ serisinden sonra, ‘iki-plaka çift komponent hibrit plastik enjeksiyon makinesi’ ile de Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek şu bilgileri verdi: “Bu makine özellikle ülkemizin önde gelen ihracatçı sektörleri olan otomotiv ve beyaz eşya gibi sektörlerde ciddi ihtiyaç duyduğu alanlara hitap edecek bir sisteme sahip. Çift ocak sistemi ile aynı kalıbın farklı bölümlerine iki farklı yapıda plastiğin enjekte edilmesine imkan sağlayan yapı, kullanıcılarımızın yüksek katmadeğere sahip, ileri mühendislik gerektiren parçaları üretebilmesi yönünde avantaj sağlayacak. Makinede bulunan hibrit sistem ise makinenin enerji verimliliğini çok üst düzeylere çekiyor. Mal alma kısmındaki servo motor teknolojisi makinenin enjekte edilecek malzemeyi çok hassas ve kararlı bir şekilde almasına olanak sağlamaktadır.”



Yerli üretici korunmalı

Burç Angan, sektöre ilişkin yaptığı değerlendirmede ise plastik enjeksiyon makinesi sektörünün ne yazık ki neslinin tükenmekte olduğunu belirterek, şu noktalara dikkat çekiyor: “Şu anda biz dahil ülkemizde bu makineleri üretmekte olan iki firma mevcut. Türkiye ise şu anda Avrupa’nın 2. en büyük plastik işleyici ülkesi. İlk üçe baktığımızda sıralamanın plastik işlemede Almanya, Türkiye ve İtalya şeklinde olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan Almanya ve İtalya’nın plastik işleme sektörüne paralel gelişen ciddi bir plastik işleme makinesi sektörü varken Türkiye’nin ise çok büyük oranda dışa bağımlı olduğu görülüyor.”

Sektörde az sayıdaki üreticinin korunması gerektiğini dile getiren Angan, “Düşünün ki plastik işleyicilerinin yarısından fazlası bu makineleri kullanıyor, plastik işleme makinesi ithalatımızın en büyük kalemini bu makineler oluşturuyor ve biz ülkemizde çok özel ve niş teknolojiler hariç günümüz teknolojilerin birçoğunu üretebilecek kapasitede firmalar olmasına rağmen bunları desteklemiyoruz. Aksine her türlü ithalatın önü açılıyor ve açılması için ne yazık ki çaba gösteriyoruz” diye konuşuyor.

Plastik işleme makineleri sektörüne yönelik stratejik bir planın ortaya konulup, bu alandaki mevcut firmaları büyütüp, aralarına yeni üreticilerin katılması konusunda çalışmalar yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Angan, şunları aktarıyor: “Ne yazık ki günümüzde her isteyen, hiçbir yetkinlik aranmaksızın bu makineleri ülkemize ithal edebilmekte ve satışını gerçekleştirebilmektedir. Bu konuda TSE’nin ciddi bir şekilde çalışma yaparak ülkemize giren makinelerin gerekli standartları yerine getirip getirmediğini kontrol etmelidir. Gerekli tedbirler alınır, bu makinelerin üretimine ve geliştirilmesine yönelik bir devlet stratejisi oluşturulursa ülkemizin bu alanda çok ciddi bir potansiyeli mevcuttur. Gerek ithalatımızı azaltmak, gerekse çevre ülkelerimize ihracat yapmak açısından özellikle Uzak Doğu’da fiyatların yükseldiği bu günlerde ülkemiz adına çok büyük bir fırsat oluşmuştur ve bunu doğru şekilde değerlendirmek ülkemizin elindedir.”