Türkiye İş Bankası 92 yaşında

Türkiye İş Bankası’nın 92. yaşı nedeniyle yazılı bir açıklama yapan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, sektöre ve gündeme ilişkin önemli bilgiler verdi.

Bali, “Burada hızlı bir şekilde normalleşme sürecine geçebilirsek ertelenmiş taleplerle birlikte 2017’ye geçiş çok daha pozitif bir noktada olabilir” dedi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Bankanın 92. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan İş Bankası’nın Türkiye’nin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişmesinde çeşitli roller üstlendiğini ve önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Bali, şunları söyledi: “Geçmiş dönemde maalesef kurumumuza ilişkin çok farklı gündemlerin, farklı algıların oluşturulduğu deneyimlerimiz, tecrübelerimiz oldu. Fakat İş Bankası’nın varlığı bu ülke için, bu ekonomi için son derece önemlidir, kıymetlidir. İş Bankası, özel bankalar içerisinde en büyük özkaynağa sahip, 185 bini aşkın hissedarı ve kolektif yönetim anlayışı ile halka açık bir müessesedir. Ama öyle sadece sermaye piyasası kurallarına göre bir kısım hisselerinizin borsalarda işlem görüyor olmasıyla sınırlı bir halka açıklık değildir. Türkiye’nin Bankası’dır, o anlamda Türkiye’nin en halka açık bankasıdır. Onun için de gücünü aldığı yere gücünü verecek şekilde çalışır. Bu tür problemli dönemlerdeki fonksiyonu da her zaman çok daha farklı olur, her zaman çok daha fazla hissedilir.”

“Hedeflerimizle paralel bir performans izliyoruz”

Haziran sonu itibarıyla ülkenin en büyük özel bankası olarak, 1.354’ü yurtiçi 23’ü yurtdışı olmak üzere 1.377 şube, 24.901 çalışan, 6.552 Bankamatik’ten oluşan yaygın ATM ağı, mobil bankacılık, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve çağrı merkezi dijital bankacılık kanalları ile geniş bir yelpazede hizmet sunduklarını aktaran Bali, Haziran 2016 itibarıyla konsolide bazda 199.7 milyar TL’si nakdi, 52.8 milyar TL’si gayrinakdi olmak üzere toplam 252.5 milyar TL’lik kredi hacminin Banka’nın ülke ekonomisindeki kritik rolünün en çarpıcı göstergesi olduğunun altını çizdi.

Bali, önümüzdeki dönemde de faaliyetlerini sağlıklı büyüme ve sürdürülebilir karlılık ekseninde yürütürken yenilikçi finansal ürün ve hizmetlerle hem yurtiçinde hem de yurtdışında öncü olmaya devam edeceklerini belirtti. Bankanın 2016 yılı hedefleriyle paralel bir performans sergilediğini vurgulayan Bali, “Herhangi bir revizyon ihtiyacı duymadık. Menfur darbe girişimi nedeniyle de duymadık, ondan öncesinde de duymadık. Dolayısıyla yılsonuna kadar, izleyeceğimiz politikalarla yılın başında hazırlamış olduğumuz iş programının hedeflerine uygun bir performans yakalayacağımızı şu anda öngörüyoruz” dedi.

Türkiye çok olağan dışı bir şey yaşadı

2016’nın üçüncü çeyreğinin 15 Temmuz etkisinde geçtiğini ifade eden Bali, “Dördüncü çeyreğin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ‘ne kadar normalleşeceğiz?’ sualinin cevabıdır bu… Burada hızlı bir şekilde normalleşme sürecine geçebilirsek ertelenmiş taleplerle birlikte 2017’ye geçiş çok daha pozitif bir noktada olabilir” diye konuştu.

Adnan Bali sözlerini şöyle sürdürdü: “2017’nin bana göre en önemli gündemlerini, belki bir miktar rahatlama sağlayabilecek dönemden sonra gelebilecek yeni atak ya da risklerin doğma ihtimali oluşturuyor. Böyle olmayacaksa bile, biz böyle düşünmeliyiz. Bu bakımdan hazırlıklı olmamız çok önemli. Peki, ne yapılabilir? Ekonomik bakımdan, kamu maliyesi bakımından, firmalarımız bakımından, finans sektörü bakımından sağlam mali bünyeyi korumaya devam edeceğiz. Bunun yanında elden hiç bırakılmaması gereken de reformcu anlayışla ekonominin sıkıştığı yerleri tekrar başka bir paradigmaya çekebilecek açılımlar… Bu reform alanlarının tamamına yeniden konsantre olmamız gerekiyor bütün kurumlarla…”