Türkiye’nin İlk Biyonik Göz Ameliyatı Dünyagöz’de yapıldı

Dünyada 131 kişiye uygulanan ‘Argus II-Biyonik Göz’ ameliyatı Türkiye’de ilk kez yapıldı. Dünyagöz’de gerçekleşen ameliyat yetilerini yavaş yavaş kaybeden tavukkarası hastaları için büyük ümit olacak.

Dünyagöz Hastaneler Grubu Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdi. Dünyada 131 kişiye uygulanan ‘Argus II-Biyonik Göz’ ameliyatı Türkiye’de ilk kez, gözleri görmeyen 44 yaşındaki Dilek Ümran Öztürk’e başarıyla uygulandı. Görme yetilerini yavaş yavaş kaybeden tavukkarası hastaları için büyük ümit olacak Argus II-Biyonik Göz ameliyatı ile ilgili Öztürk, “Her yaşın güzelliğini yaşama taraftarıyım. Bundan sonra biyonik gözüm ile hayata daha sıkı tutunacağım” dedi.

‘Argus II-Biyonik Göz’ ameliyatı, retinitis pigmentosa hastalığına bağlı sonradan görme engeli yaşayan kişilerin gölge ve ışık algılarını artırarak görme seviyesini yükseltiyor ve günlük hayatlarını kolaylaştırıyor. Halk arasında tavukkarası veya gece körlüğü olarak adlandırılan retinitis pigmentosa hastalığı, çok değişik genetik geçiş özellikleri gösteren, akraba evliliği ile daha çok görülen, körlüğe neden olabilen nadir bir hastalık olarak dikkat çekiyor. Argus II-Biyonik Göz ameliyatı, gözdeki ışık alıcıları hiç olmayan veya ciddi hasar gören, ancak optik sinirleri sağlam kalan tavukkarası hastalığına bağlı görme kaybı yaşayanlara uygulanıyor. Bu yöntem iki gözünde çok ciddi görme kaybı gelişmiş kişilerin görme seviyelerini artırarak günlük hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Dünyagöz Hastaneler Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Ioannis Pallikaris’in önderliğinde; Dünyagöz’ün tecrübeli hekim kadrosundan Op. Dr. A Nilüfer Köylüoğlu Ünal’ın proje koordinatörü, Doç. Dr. Nur Acar ve Op. Dr. Fevzi Akkan’ın da vitreoretinal cerrahi ekibi olarak görev aldığı proje ile ‘Argus II-Biyonik Göz’ ameliyatı Türkiye’de ilk kez gerçekleştirildi.

Argus II-Biyonik Göz sisteminin çalışma mekanizması ile ilgili Doç. Dr. Nur Acar şu bilgileri verdi: “Hastanın gözünün içine ve yanına yerleştirilen “Argus II” retinal implantı iki parçadan oluşuyor. Biyonik göz, görüş alanındaki nesneleri algılamayı sağlayan elektronik bir gözlük vasıtasıyla çalışıyor. Gözlük üzerinde bir kamera bulunuyor ve implantı aktive etmesi için bir güç cihazına bağlı olarak çalışıyor. Gözlüğün üzerindeki minyatür video kameradan alınan görüntüler, video işleme ünitesinde işlenerek, gözlüğün üzerindeki anten aracılığıyla göze yerleştirilen retinal implanta kablosuz olarak gönderiliyor. İmplant talimatları alıyor ve uyarımı bir elektrot dizisi üzerinden retinaya iletiyor. Hastalar siyah beyaz görüyor, gölge ve ışık algıları artıyor. Algılama sonrasında göze görmeyi yeniden öğretebilmek gerekiyor. Aşama aşama bu aleti kullanmayı öğreniyor ve beyin o gördüğü ışık sanyeleriyle tekrar görmeyi hatırlıyor. Masa mı, sandelye mi, insan mı gibi.”

Op. Dr. Fevzi Akkan ise ameliyatın şimdilik yalnızca retinitis pigmentosa hastalarına uygulandığını, 25 yaşını doldurmuş, ışığı en az bir gözde hissedebilen hastalara uygun bir ameliyat olduğunu belirtiyor. Op. Dr. A Nilüfer Köylüoğlu Ünal, projenin uygun hasta tespiti-cerrahi-rehabilitasyon şeklinde üç etaptan oluştuğunu bildirdi. Doğru hastanın seçiminde göz muayene bulguları ile birlikte hastanın kendisinin ve yaşamında kendisine destek olan kişilerin algı ve moral motivasyonunun önemine dikkat çekti.