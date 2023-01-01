Yurtiçi Kargo KOBİ’lerin yanında

“Söz Verdiğimiz Gibi” sloganından hareketle, 1982 yılında Türkiye’nin ilk kargo şirketi olarak kurulan Yurtiçi Kargo, KOBİ’lerin artan potansiyellerine ve değişen ihtiyaçlarına uygun yeni hizmetler ile süreçler geliştirerek onlara destek olmayı hedefliyor.

KOBİ’lerin temel beklentilerinin, siparişlerin hızlı ve güvenli bir şekilde alıcıya ulaşması olduğunun bilincinde olan Yurtiçi Kargo, web sitesi üzerinden ya da SMS tabanlı bilgilendirme sistemleri ile müşterilerinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilgileri anlık olarak aktarıyor. Kapıda satılan ürünün bedelini nakit tahsil edebilen veya doğrudan gönderici firma adına Kapıda Kredi Kartı Tahsilatlı Hizmeti'ni de sunabilen Yurtiçi Kargo, sözkonusu bu hizmet çerçevesinde alıcının sipariş anında ilettiği bilgiler üzerinden göndericinin namına POS üzerinden işlem yapabiliyor ve yine gönderici firmanın bilgilerinden oluşan slip ile tahsilatı tamamlayabiliyor.

KOBİ’lerin gönderilerini dünyanın 220’den fazla noktasına, yenilikçi ambalaj ürünleri ile paketleyerek, hızlı ve güvenli bir biçimde ulaştıran Yurtiçi Kargo, siparişin kargoya dönüşümü, stok akışı, CRM ve mal tedariği süreçlerini besleyecek pek çok bilgi akışını sağlayan servislerinin yanında, müşterilerinin çıkış yaptıkları depoların yönetimi, gelen iade ürünlerin tasnifi gibi ters lojistik dahil pek çok süreci başarı ile yönetiyor.