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Anavarza Bal’a Üstün Lezzet Ödülü

Anavarza Bal, Keven-Kekik Balı 2 yıldız ile Üstün Lezzet Ödülü’nü kazandı.

Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü’nün (International Taste & Quality Institute) düzenlediği lezzet ve kalite değerlendirmesinde Anavarza Bal, Keven-Kekik Balı 2 yıldız ile Üstün Lezzet Ödülü’nü kazandı. Kayseri, Elazığ, Malatya, Bingöl çevresindeki keven kekik çiçeklerinden elde edilen Anavarza Keven-Kekik Balı, katkı maddesiz ve el değmeden üretiliyor. Bal, Anavarza Gurme Serisi’nde yeralıyor. 

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