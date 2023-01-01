Anneler Günü’nde mutfakta Rudolf var!

Dünyaca ünlü şeflerden Rudolf Van Nunen, Anneler Günü’e özel bir menü hazırladı: “Anneler Hayatımızın Güneşidir.”

10 Karaköy A Morgans Original’ın içerisinde yeralan Rudolf’un Anneler Günü’ne özel hazırladığı menüde; Güneş Işığı ile Deniz Tarakları ve İskenderun Karides Kokteyli, Hardal ve Zereşk Ceketinde Çanakkale Kuzu Sırtı gibi lezzetler var. Menünün yanısıra 10 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Anneler Günü programında ise annelere özel küçük sürprizler olacak.