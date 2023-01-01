BEYMEN’den bayrama özel hediye setleri

BEYMEN, bayramda sevdiklerini mutlu etmek, ikramlıklarına şıklık katmak isteyenler için birbirinden özel hediye setleri hazırladı.

Bayramın vazgeçilmez ikramı lokum, ferahlatıcı parfümleri ile kolonya ve lezzetli harmanlardan oluşan çaylar… BEYMEN Kolonya & Lokum; BEYMEN Çay & Lokum setleri şık ve gözalıcı sunumlarıyla bayram ziyaretlerinin gözdesi olacak. Bayram setleri; kolonya ve çaylarda; lavanta, turunçgillerden satsuma ve bergamut çeşitleri olmak üzere üç farklı alternatifte.