Develi, 11 milyon TL yatırımla 2 yeni restoran ve 1 Develi Corner açıyor

Dünyanın en iyi 100 restoranı arasında yeralan, 103 yıllık lezzet markası, Gaziantep Mutfağı’nın duayeni Develi, yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor.

Etiler Develi’de basın mensuplarıyla biraraya gelen Yönetim Kurulu Başkanı Arif Develi, markanın dördüncü kuşak temsilcileri Ali Develi ve Nuri Develi, Grup’un 2014 yılı değerlendirmesi ve yeni yatırımlarını anlattı. Develi Grubu, Nişantaşı ve Tuzla Viaport’a açılacak iki yeni restoran ve Viaport Develi Corner için 11 milyon TL yatırım yapacaklarını, istihdam sayılarını 1100’e çıkaracaklarını ve yeni şubelerle 2015 yılı büyüme hedeflerinin yüzde 30 olduğunu vurguladı.