Godiva’dan kışa özel lezzetler

Godiva’nın usta şefi Philippe Daue tarafından hazırlanan kış aylarına özel reçeteler tüm Godiva Mağazaları’nda görücüye çıktı.

“Çikolatadan Doğan ve Çikolataya Yakışan Yeni Lezzetler” serisinde Godiva’nın çikolatasıyla hazırlanmış pastalar ve içecekler yeralıyor. Menüye yeni giren frambuaz ve çikolatalı crumble, sıcak bitter çikolatalı ve taze frambuazlı kek üzerinde fırınlanmış çıtır fındıklı çikolata parçalarıyla deniz tuzlu karamelli ve çikolatalı tart ise çıtır çikolatalı sable bisküvi üzerinde bitter çikolatalı ganaj, tuzlu tereyağlı karamel ile sunuluyor. Ekler ve yaban mersinli beyaz çikolatalı pasta da menünün yenilerinden… Bergamut ve zencefilli sıcak çikolata, baharatlı sıcak çikolata ve salep bu lezzetlere eşlik ediyor.