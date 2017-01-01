İkonik kek ve pastalar, Godiva ile leziz çikolatalara dönüştü

Godiva’nın 2017 Sevgililer Günü Koleksiyonu, sevdiklerinizin kalbini eritecek.

Sınırlı sayıda üretilen Buffet de Gâteaux Sevgililer Günü Koleksiyonu, ilhamını tüm dünyada en sevilen kek ve pasta tariflerinden aldı. Godiva’nın Tokyo kökenli Çikolata Şefi Yannick Chevolleau’nun hazırladığı çikolata koleksiyonunda, “aşk dilimleri” olarak tanımlanan Limonlu Cheesecake, Crème Brulee, Sachertorte, Çilekli Kurabiye, Paris Brest gibi çikolata seçenekleri mevcut.