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Kitchenette, Anneler Günü’nde kahvaltıya bekliyor

Daima taze ve mevsimine göre yemekler sunan Kitchenette, “Birlikte Daha Lezzetli” sloganı ile Anneler Günü’nde uzun ve keyifli kahvaltılara evsahipliği yapacak.

Kitchenette’in executive şefi Hazer Amani’nin özgün ve taze lezzetler ile hazırladığı kahvaltı menüsü ve paylaşımlık tabakları Anneler Günü’nün en özel tatları arasında. Gözleme, croque madame ve Kitchenette’in imza yemeklerinden İstanbul Roll gibi pek çok farklı alternatif de var.

 

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