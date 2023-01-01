Kocatepe 1949 Kahve Evi franchiseeleri büyüyor

Kocatepe 1949 Kahve Evi, nesiller boyu devam edecek kahve geleneğini sahiplenerek yarım asırdır gelişimini sürdürüyor.

Sekiz ülkeye ihracatı, 40 yurtiçi şubesi, her ay artan franchiseeleri, ayda ortalama 600 bin misafir adedi, aromalı kahve pazarında pazar liderliği olan Kocatepe Kahve sektöre ve ekonomiye değer katan markalardan… Kocatepe 1949 Kahve Evi konseptini, franchisee' leri ile paylaşarak franchise yatırımcılarını sektörün gelişerek büyümesine ortak ediyor.