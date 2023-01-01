Pideor’un ilk durağı Beşiktaş
Aktaşlar Lezzet Grubu, Aktaşlar ve Nelipide Gurme’nin ardından tüketicisini yeni restoran zinciri ‘Pideor’ ile buluşturdu.
Fast-food sektörüne hızlı giriş yapan yeni marka Pideor, birbirinden lezzetli pide çeşitlerinden oluşan menüsü ve sıra dışı konseptiyle Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı’nda. 30 dakikada kapıya servis prensibini benimsediklerini belirten Aktaşlar Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş, Pideor’u 2018 yılsonuna kadar toplam 20 farklı lokasyonda konumlandırmayı hedeflediklerini söyledi.