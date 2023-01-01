Şehrin ortasında annenize özel piknik keyfi

Annelere verilecek en değerli hediyenin, ailesiyle geçireceği mutluluk dolu anlar olduğu fikrinden yola çıkan Hilton İstanbul Bomonti,

Anneler Günü’ne özel piknik konseptli brunch menüsü ve sürprizleriyle annenize benzersiz bir gün hediye etmeniz için sizleri 12.00-15.00 saatleri arasında The Globe Restaurant’a davet ediyor. İçinde birbirinden lezzetli seçeneklerin olduğu piknik sepetiyle başlayacak olan bu özel gün, gözlerinizin önünde açık mutfakta yapılacak sushi, risotto, makarna, pizza ve kuzu tandırla daha keyifli bir hale gelecek.