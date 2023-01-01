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“Seni Seviyorum” demenin tatlı yolu

Vakko Chocolate

Birbirinden lezzetli çeşitleriyle özel günler ve şık ikramlar için tercih edilen Vakko Chocolate, “Sevgililer Günü” için hazırlanan özel seçenekleriyle de ‘’Seni Seviyorum’’ demenin tatlı yolunu sunuyor. İç dolgusunda akışkan karamel bulunan kalp pralin ve kalp lolipop çikolataların yanısıra beş farklı boyda üretilen kalp, ayıcık ve dudak şeklindeki üç boyutlu çikolatalar, Türkiye’de kendi çikolatasını üreten ilk ve tek moda markası Vakko’nun  Sevgililer Günü için sunulan özel ürünlerinden... 

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