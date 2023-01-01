Türk mutfağına günün dokunuşu

Elite World Otelleri, Modern Türk Mutfağı menüsü ile lezzet düşkünlerini biraraya getirecek.

Elite World İstanbul Otel The Brasserie ve Elite World Business Otel L’oliva restoranlarında 7-20 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek Etkinlikte geçmişi uzun yıllara dayanan Türk mutfağı, temel özellikleri bozulmadan görsel ve faklı tatlar da birleştirilerek sunulacak. Menüde keçi peyniri krotonları ile lavanta ateşinde tütsülenmiş közde patlıcan çorbası, fesleğenli tereyağ köpüğü ve kızartılmış keş ile kızılcık tarhanası ve peynir dolgulu hingel mantısı, kişnişli balkabağı püresi ve romesco sos ile Kanlıca mantarlı dil balığı ruloları ve limon sorbe ile incir ezmesi üzerinde Dut pekmezli höşmerim yeralıyor.