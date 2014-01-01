16’ncısı açıklandı: 2014 yılında Türkiye’de; Bilişim 500

Bilişim 500'de ilk 10'da yeralan şirketler sırasıyla; Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Teknosa, Gen-pa, İndeks Bilgisayar, KVK, Brightstar, Penta ve Hewlett-Packard oldu.

M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri tarafından İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması sonuçlarına göre ilk üç sırada Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone yeralırken bilgi teknolojileri lideri Teknosa, iletişim teknolojileri lideri Türk Telekom oldu. Araştırmada ayrıca şirketlere donanım, yazılım ve hizmet gelirlerinin yanısıra faaliyet alanlarına göre dokuz temel kategoride plaket verildi. M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri Genel Müdürü Özlem Unan, Türkiye Bilişim Pazarı'nın 2014 yılında olduğu gibi 2015 yılında da yüzde 12 büyüyerek 78 milyar TL olmasının beklendiğini söyledi.

Yazılım pazarının payı yüzde 33'e ulaşacak: 2015 yılında bilgi teknolojileri pazarı yüzde 15, iletişim teknolojileri pazarı ise yüzde 11 büyüyecek. Büyüme yazılım ve hizmet pazarında olacak. 2015 yılında yazılım pazarının 7.8 milyar TL, hizmet pazarının ise 4.3 milyar TL büyüklüğe ulaşacağı ölçüldü. Telekom hizmetleri 2015 yılında toplam pazar içindeki yüzde 50 olan payını koruyacak, yazılım pazarının toplam bilgi teknolojileri pazarındaki payı ise yüzde 33'e ulaşacak.

2016 yılında yavaşlık olabilir: Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eski Başkanı Tayfun Acerer, Türkiye'de mobil geniş bant alt yapı yatırımlarının artması gerektiğini söyledi. Acerer, “Mobilde yılsonuna doğru beklenen tıkanmalar şimdiden başladı. Mobildeki altyapı geliştirilmezse 2016 yılında daha kötü beklemeler ve yavaşlıklar olabilecek. Geniş bant fiber kablo ve baz istasyonu yatırımları kaçınılmaz. Mobil Geniş bantta yeni frekanslara ihtiyaç duyuluyor” diye konuştu.

Türkiye'de sayısal yayıncılığa geçilemedi. Bu durumu Türkiye bir şansa dönüştürebilir. Amerika ve Avrupa 4G, 5G ya da diğer adıyla "future network" kullanmaya hazırlanıyor. Bizim bu frekansları bunlara hazırlamamız gerek.Bilişimde donanım 2020'de tamamen değişecek. Bilişim şirketlerinin bu konuda altyapı ve Ar-Ge yatırımları yapması zorunlu.



ÖDÜLLER

Bilişim 500 araştırmasında donanım, yazılım ve hizmet gelirlerinin yanısıra faaliyet alanlarına göre dokuz temel kategoride şu 14 firma ödüllerini aldı.



- Türkiye Merkezli Üretici Kategorisi: Karel

- Türkiye Merkezli Üretici Yazılım: Softtech

- Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye Temsilcisi/Satıcısı Kategorisi: Telpa

- Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye Temsilcisi/Satıcısı Yazılım: Alcatel-Lucent

- Sistem Entegratörü Donanım: Netaş

- Sistem Entegratörü Yazılım: Havelsan

- Sistem Entegratörü Hizmet: Koçsistem

- Hizmet Sağlayıcı: Multinet

- Telekom Şirketi: Türk Telekom

- Dağıtıcı Kategorisi: Genpa

- Bayi: Prota

- Perakende Zinciri: Teknosa

- E-Ticaret Şirketi: Binbir Teknoloji