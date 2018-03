6. G(irls)20 Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi

Türkiye’nin G20 Başkanlığı nedeni ile bu sene ilk kez Türkiye’de düzenlenen 6. G(irls)20 Zirvesi, yerli ve yabancı çok sayıda uzman konuşmacının katılımıyla 5-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Zirveye adını veren G(irls)20 heyeti G(20) liderlerini, 2025 yılına gelindiğinde 100 milyonun üzerinde kadının işgücüne dahil edilmesi yönünde verdikleri taahhüdü yerine getirmeye davet etti.

Tek odağı işgücüne dahil olan kadınların sayısını artırmak olan G(irls)20 Zirvesi’nin altıncısı, 5-6 Ekim tarihleri arasında yerel ve uluslararası konuşmacıların katılımı ile ilk kez Türkiye’de gerçekleştirildi. Zirve’nin 5 Ekim’de gerçekleşen açılış töreninde genç kızlardan oluşan Girls20 Heyeti tanıtıldı.

Zirve’de açılış konuşmasını yapan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 21. yüzyılın kadınların yüzyılı olduğunu söyleyerek, “Bugün kadının ekonomik hayata katılımının önündeki en büyük engel, kadınla erkeğin eşit olarak algılanmamasıdır. Toplumdaki bu algıyı kırmadığımız sürece, eğitimde, politikada, iş hayatında, kadını göremeyiz” dedi. Kadının ekonomik hayata katılımı için kadınla erkeğin eşit olması gerektiğini belirten Sabancı, “Bu bir ayrıcalık değil, haktır. Kadınlar, ‘ayrıcalık’ değil, ‘eşitlik’ istiyor. İşte bu nedenle Sabancı Vakfı’nda yaptığımız çalışmalarda meselenin köklerine inmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

Sabancı Vakfı’nda özellikle son 10 yıldır kadınlara ve kız çocuklarına çok daha odaklı çalıştıklarını dile getiren Sabancı, şunları söyledi: “Konuyla ilgili kamu, yerel yönetim ve STK’ların içinde bulunduğu çalışmalar yaptık. Bunlardan biri Birleşmiş Milletler Ortak Programı. Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla işbirliği içinde 10 yıl boyunca iki ortak program yürüttük. Bu kadar ortağın birarada bulunduğu çalışmalar genelde kolay olmuyor. Ancak toplumsal gelişme için birlikte çalışmaya mecburuz. Ortak programlarımız kapsamında, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin yerelde yaygınlaşması ve yerel hizmetlerin bu duyarlılıkla uygulanması için çalıştık.”

Vakfın kadın alanında verdiği desteklere değinen Sabancı, “Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalarla kız çocuklarının eğitim hakkına erişmesine, kadının ekonomik hayattaki yerinin güçlenmesine, politikada ve toplumun her alanında söz sahibi olmasına katkıda bulunduk. Toplumsal gelişmenin, kadının topluma eşit katılımıyla mümkün olduğuna inanıyorum” dedi.

Sabancı, şunları kaydetti: “Toplumsal ve ekonomik kalkınma için kadın ve erkeğin eşit olduğu bir dünya hayalimiz var. Bu hayal ışığını gösteriyor. Artık çok yukarıda ve uzakta değil. Kadının iş gücüne katılımının sağlanması için temelde kız çocuklarının eğitimine devam etmesini sağlamalıyız ve tüm dünyada kadının toplum içindeki rolünü desteklemeli ve geliştirmeliyiz. Bütün araştırmalar ve geliştirmeler, içinde yaşadığımız dünya, iletişimimiz birbirimize cesaret veriyor. Katettiğimiz yola bakıyorum. Girls 20’ye bakıyorum. 6 yılda katettiğimiz yolu önümüzdeki 6 ayda aşacağımıza inanıyorum. Birbirimizle paylaşmalıyız, paylaştıkça çoğalırız.”



Teknoloji kadınlara yaradı

HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede, teknolojinin iş dünyasının genel çehresinde yarattığı değişimler ve bu değişikliklerin kadının işgücüne katılımına sağladığı faydaları vurguladı.

Akdede, “Mobil çalışma sisteminin sağladığı esneklik sayesinde kadınlar hem anneliğin getirdiği sorumluluklar nedeniyle iş hayatından uzaklaşmıyor hem de kadın istihdamını artıran yeni iş kolları doğuyor” dedi.

Teknoloji ve mobil çalışma şartlarının doğurduğu iş olanaklarının her geçen gün daha fazla kadın tarafından değerlendirildiğinin altını çizen Akdede, “Şirketler de teknolojinin yarattığı esneklik sayesinde çalışanlarına yeni şartlar sağlayabiliyor. Böylelikle çalışan bağlılığı ve verim artıyor” ifadelerini kullandı. “Teknoloji ve kurumlar altyapıyı şekillendirirken kadınlar da cesaretle üst düzey görevler için aday olmalı” diyen Akdede, HP içinde yapılan araştırmaların kadınların ancak yüzde 100 uygun olduklarını düşündükleri işlere başvurduklarını, erkeklerinse yüzde 60 oranında uygunluk gördükleri işlere talip olduğunu söyledi ve kadınların daha çok sorumluluk ve risk alma konusunda teşvik edilmeleri gerektiğinin altını çizdi.



Koç Holding, cinsiyet eşitliğini destekliyor

Zirve’de “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” projesinin mimarı Koç Holding'i temsilen "Değişimin Erkek Şampiyonları" panelinde konuşan Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Hakan Bulgurlu, "Özel hayatlarında ve iş dünyasında birçok engeli aşmak zorunda kalan kadınlar için cinsiyet eşitliğini sağlayacak politikalar geliştirmek, insan haklarının temel gereği olmasının ötesinde, ekonomik büyümeyi hızlandırmak için de hayati önem taşıyor" dedi.

Kadınların iş dünyasına katkısının artması durumunda ekonomilerin de önemli kazançlar sağladığına dikkat çeken Bulgurlu, şöyle devam etti: "Dünya ekonomisi, zayıf bir büyüme döneminden geçerken nüfusun yarısını oluşturan kadın yetenek havuzunu gözardı edemeyiz. Bu havuzdan faydalanarak, yetenek çeşitliliğini güçlendirmemiz, şirketlerin de performanslarını artırırken daha iyi iş sonuçları elde edebileceğimiz anlamına da geliyor. Araştırmalar, kadınların işgücüne katılımının önemli kazanımlar sağlayacağına işaret ediyor. McKinsey'in 'The Power of Parity' başlıklı raporuna göre, kadınların ekonomiye erkeklerle eşit ölçüde katkı sağladığı bir senaryo, 2025 yılı itibariyle dünya gayrisafi yurtiçi hasılasına 28 trilyon dolar katkı sağlıyor. Credit Suisse'in 'The CS Gender 3000: Women in Senior Management' raporu ise yönetiminde cinsiyet ve etnik çeşitlilik sağlayan şirketlerin faaliyet karlarının artacağına işaret ediyor."

G(irls)20 Kurucu ve CEO’su Farah Mohamed, genç kızların geleceğin iş kadınları olarak büyük önem taşıdığına ve iş yaşamında var olmak için birlikte hareket edilmesine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Mohamed: “Kadınların çalışmasının önündeki engelleri kaldırarak ya da azaltarak dünya genelinde ekonominin iyileşmesini hızlandırabiliriz. Bu bir gereklilik” dedi.

OECD Yönetici ve Şerpası (Chief of Staff and Sherpa to the Secretary General, OECD) Gabriella Ramos Zirve’nin ana konuşmacıları arasında yeraldı.

Zirve kapsamında, APCO Worldwide Türkiye Genel Müdürü Zeynep Dereli’nin moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Dünya Ekonomik Forumu Üst Düzey Yöneticisi (Senior Director, WEF) Saadia Zahidi (Skype), Korn Ferry İstanbul Genel Müdürü Nilgün Langenberg ve Uluslararası Finans Kurumu Toplumsal Cinsiyet Sekreterliği Başkanı (Head of the Gender Secretariat, IFC) Henriette Kolb, “İşin Geleceği”ni tartıştı. Kadınların iş yaşamındaki başarısında ilgili oldukları alana yönelik motivasyonun en önemli etken olduğuna dikkat çekilen panelde, önümüzdeki 5 yıl içinde değişimin daha da hızlanacağı, kadınların özellikle teknoloji gibi belli sektörlerde kendilerini geliştirmelerinin önemi vurgulandı.



Liderler sözlerini tutsun

G(irls)20 Zirvesi’nin son gününde dünyanın önde gelen ekonomilerinden ve gelişmiş ülkelerinden gelen genç kadınlar G20 liderlerine bir çağrı yaptı: “100 milyon kadını işgücüne katma sözünüzü tutmak için harekete geçme zamanı geldi.” Kadınlar G20 liderlerine olan mesajlarını Türkiye Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Büyükelçi Emre Yunt’a verdikleri bir bildirge ile ilettiler.