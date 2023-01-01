65. Hükümet Belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüştü ve Başbakan Binali Yıldırım’ın Bakanlar Kurulu listesini onayladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 65. Hükümeti kuruldu.