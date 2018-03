Afyonkarahisar’ın kirazı için imzalar atıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu, “Kiraz ihracatımızın yüzde 30’unu karşılayan Afyonkarahisar’ımızın kirazı 2016’da dünyanın ikinci büyük ekonomisine giriyor” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye’de ki kiraz ihracatının yaklaşık yüzde 30’unu karşılayan Afyonkarahisar’ın, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin’e kiraz ihraç etmesi hususunda imzaların atıldığını belirtti. Antalya’da gerçekleştirilen ve Türkiye’nin prestiji açısından çok önemli olan G 20 Zirvesi’nde Çin ile 7 anlaşma imzalandığını belirten Prof.Dr. Veysel Eroğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda iki ülke arasında imzalanan anlaşmalardan birisi de Afyonkarahisar kirazlarının Çin’e ihraç edilmesine yönelikti. İmzalanan bu anlaşma neticesinde Afyonkarahisarımız’ın kirazı 2016 yılında Çin pazarına girecek” dedi.

Afyonkarahisar Sultandağı kirazını dünya çapında marka haline getirmek maksadıyla yürütülen “Kiraz Markası İnşa Projesi” çerçevesinde kendisinin de 2012 yılında Ankara’da tanıtım toplantısına katıldığını aktaran Bakan Eroğlu, “Tanıtım adına yürüttüğümüz bu projeler şimdi meyvesini vermeye başladı. Türkiye’nin ihraç ettiği her 3 kirazdan birini karşılayan Afyonkarahisar şimdi gıda alanında dünyanın en büyük pazarı olan Çin’e giriyor” diye konuştu.

“3 yıldır bu imza için uğraşıldı” : Tam 3 yıldır bu imza için uğraşıldığını kaydeden Bakan Veysel Eroğlu, “Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) bu konuda çok uğraştı. Özellikle bu hususta TOSYÖV Başkan Yardımcısı İhsan Beşer’e de teşekkür ediyorum. Ayrıca Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası da büyük gayretler içinde oldu. Afyonkarahisar’dan Çin’e kiraz ihracatı için gerek diplomatik gerekse mevzuat düzenlemeleri anlamında ciddi emek harcadılar” dedi.

“Çinliler ağzının tadını bulacak”: Afyonkarahisar’da özellikle Sultandağı ve Çay kirazlarının uluslararası piyasada zaten kendini ispat ettiğini aktaran Bakan Eroğlu, “Çin’de satılan kiraz ile bizim kirazlarımız arasında büyük fark var. Çin rengi, kokusu ve aroması ile ilk kez Afyonkarahisar kirazıyla tanışacak Çinliler ağzının tadını bulacak ve bir daha bu kirazdan vazgeçemeyecekler” açıklamasını yaptı.

Marka olmak önemli: Bakan Veysel Eroğlu, markalaşma olmadığı için Afyonkarahisarlı üreticilerin yeterince kazanç sağlayamadıklarına dikkati çekti: “Sultandağı ve Çay kirazları bu markalaşmayı yakaladı. Diğer ürünlerde de bu markalaşmayı yakalamak gerekiyor. Marka olan ve olmayan aynı ürün arasında fiyat açısından büyük farklar oluyor.”

“Kiraz üretici hemşehrilerimize her türlü desteği vereceğiz”: İmzalanan anlaşma ile 1.4 milyarlık Çin pazarına giren Afyonkarahisarlı kiraz üreticisi hemşehrilerine her türlü desteği vereceklerini söyleyen Prof.Dr. Veysel Eroğlu, “Bugüne kadar bu desteği verdik bundan sonrada özellikle sulama ve pazarlama hususunda bu desteklerimiz sürecek. Afyonkarahisarımız’a hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.