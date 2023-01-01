Almanlar, Bursalı KOBİ’lerle buluştu

TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği ve Alman Konrad Adenauer Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Almanya’da KOBİ İnovasyon Politikaları ve Türk-Alman Şirketleri İşbirliği Olanakları’ konulu etkinlik Bursa’da gerçekleştirildi.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensubları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Bursa Destekleme Derneği ile Alman Konrad Adenauer Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Almanya’da KOBİ İnovasyon Politikaları ve Türk - Alman Şirketleri İşbirliği Olanakları’ konulu etkinlik KOBİ’lerin yoğun katılımı ile Bursa’da gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmalarını Konrad Adenauer Vakfı Türkiye Temsilcisi Dr. Colin Dürkop, TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği Başkanı İsmail Hakkı Kavurmacı ve Almanya Bursa Fahri Konsolosu Sabine Sibel Cura Ölçülüoğlu gerçekleştirdi. Toplantıya Alman-Türk Ekonomi Komisyonu Başkanı Aygül Özkan, 3T Yönetim Kurulu Üyesi Uwe Merklein ve NRW Invest Türkiye Temsilcisi Adem Akkaya, Bursa KOBİ’leri ile buluşmak için Almanya’dan geldi.

Etkinlikte yuvarlak masa görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerde Türk şirketlerinin sorunlarını dinleyen Alman-Türk Ekonomi Komisyonu Başkanı Aygül Özkan, vize, yabancı dil ve yurtdışında yaşadıkları personel bulma gibi sorunları değerlendirdi. Almanya’nın eyalet sistemi ve bölgelere göre ekonomik dağılım hakkında bilgi veren Aygül Özkan, Almanya’nın kazandığı her 4 avronun 1 avrodan fazlasını ihracattan kazandığını söyleyerek ülke olarak dış ticarete verdikleri önemi vurguladı.

Ayrıca işsizlik oranı, popülasyon gibi konulara da değinen Özkan, yakın bir tarihte Almanya’nın genç nüfusunun azalacağına ve şu anda potansiyel 135.000 şirketin devir edilme durumunda ya da partner arayışında olduğunu vurguladı. Toplantıda Türk firmalar için Almanya’nın en uygun yatırım bölgesi olan Kuzey Ren-Vestfalya hakkında bilgi verildi ve üreticiler ve tedarikçiler için en cazip yatırım sektörlerinin makine imalatı, kimya, metal üretimi ve işleme, gıda maddeleri ve otomobil olduğu vurgulandı.

Toplantının öğleden sonraki kısmında ise ilk sunumu 3T Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Uwe Merklein gerçekleştirerek; inovasyonun küresel durumu, Alman ekonomisinin kaynakları ve tekstilin sektör dışında nerelerde kullanılmaya başlandığı gibi konulara değindi.

NRW Invest Türkiye Temsilcisi Adem Akkaya, Almanya pazarına girmiş ve başarıya ulaşmış Türk şirketlerinden örnekler vererek yatırım büyüklükleriyle ilgili bilgi verdi.

Etkinlik sonrası Almanya’dan gelen katılımcılara yönelik düzenlenen akşam yemeğine TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği Yönetimi, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yusuf Ulcay, Ulutek Müdürü Prof.Dr. Mehmet Kanık, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof.Dr. İsmail Tatlıoğlu ile Bosch, Tofaş ve Coşkunöz firmalarının Ar-Ge yöneticileri katıldı.