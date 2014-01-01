Antalya, Isparta, Burdur OSB’leri İstişare Toplantısı yapıldı

OSBÜK Ekim ayı “İstişare Toplantısı”, Antalya, Isparta ve Burdur ili OSB temsilcilerinin iştirakleriyle, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’ın evsahipliğinde, Antalya’da gerçekleştirildi.

OSBÜK Yönetim Kurulu’nun Antalya programında ilk gün, Antalya OSB tarafından düzenlenen “Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2014 Yılı En Başarılı Firmalar Ödül Töreni” yapıldı. Toplantıda, Antalya OSB bünyesinde faaliyet gösteren firmalardan en yüksek ihracat, en yüksek vergi ve en yüksek istihdam gibi belirlenen 12 kategoride başarı gösteren toplam 87 OSB sanayicisi ödül aldı.

Törende konuşan OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, Antalya OSB ve Antalya sanayicilerine misafirperverlikleri için tüm heyetleri adına teşekkür ederek, şunları söyledi: “Bizler de sizler gibi sanayicileriz ve sanayileşmenin ülkemiz için ne denli önemli olduğunun farkındayız. Sanayiciler sadece ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamıyor, aynı zamanda ülkesinin geleceğinin oluşmasına da büyük ölçüde etki ediyor. OSBÜK olarak bizler, OSB’lerin yükünü hafifletmeye, onların çözmekte zorlandıkları sorunları çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Bu manada, ülkemizin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yeralma hedefine ulaşabilmesi adına, OSB’lerimizi her alanda geliştirip güçlenmeleri için faaliyetlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz. Bugün, Organize Sanayi Bölgelerimiz artık ülke ekonomisinin, ülke istihdamının en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Antalya Organize Sanayi Bölgesi gibi altyapı ve üstyapı sorunlarını çözmüş, sanayicisine daha iyi hizmet vermek için birçok proje gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam eden, aynı zamanda diğer OSB’lere örnek oluşturabilecek projeler üretebilen bir OSB’nin Antalya’da bulunması, hem Bölge hem de ülke için büyük bir değer olduğuna inanıyorum. Bu nedenle Antalya OSB Yönetimi’ni özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Hepinizin bildiği gibi sanayicilik zor, zahmetli ve meşakkatli bir iştir. Büyük emek ve fedakarlık ister. Bugün yurtiçi ve yurtdışında büyük başarılara imza atan sanayicilerimiz, üreterek büyüyor ve ülkemize bunun haklı gururunu yaşatıyor. Bu başarılara imza atan sanayicilerimizi ve gece gündüz demeden sanayicilerimize hizmet veren, OSB’lerimizin bütün yönetici, çalışan ve bu gecede ödül kazanan tüm yatırımcılarımızı kutluyoruz.”

Başkan Nakıboğlu, terör nedeniyle Türkiye’nin zor günler geçirdiğine de değinerek, “Ülkemizin birliğine, beraberliğine ve huzuruna kastedilmiş alçakça yapılan bu terör eylemlerinde acımız tarifsizdir. Buradan yine Büyük OSB ailesi olarak; bir kez daha ‘Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz’ bu menfur saldırılarda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu menfur terör eylemleri karşısında millet olarak sağduyulu davranarak, daha çok üreterek, daha çok çalışarak, Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz’e yapılan, bu saldırıları planlayan karanlık güçlerin emellerine ulaşamayacaklarını göstermeliyiz” diye konuştu.

Antalya programının ikinci gününde ise 2015 Ekim ayı, OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonu ve OSBÜK Yönetim Kurulu Toplantıları da gerçekleştirildi. OSBÜK Yönetim Kurulu ayrıca, “Basın Mensuplarıyla Sohbet Toplantısı” adı altında özel bir toplantı düzenleyerek ulusal ve yerel basının temsilcileriyle biraraya geldi. Basın toplantısında özellikle; Türk sanayisinin son durumu, artan terör olayları, Suriye’den Türkiye’ye gelen mülteciler ve 1 Kasım seçimleri değerlendirildi.

Antalya programlarının son aşamasında ise Ekim ayı “İstişare Toplantısı” gerçekleştirildi. Programda OSBÜK Yönetim Kurulu’ndan oluşan heyet, Isparta Süleyman Demirel OSB, Isparta Deri OSB, Isparta Yalvaç OSB, Burdur OSB, Burdur II. OSB, Burdur Bucak OSB, Antalya OSB ve Antalya Kumluca OSB temsilcileriyle biraraya geldi. Bölge OSB’lerinin Başkan ve Bölge Müdürleri’nin katıldığı istişare toplantısında, OSB’ler kendi bölgelerini tanıtarak, karşılaştıkları sorunları OSBÜK Yönetim Kurulu ile paylaşarak çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Antalya programı, plaket töreni ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ın OSBÜK onuruna verdiği akşam yemeğiyle sona erdi.