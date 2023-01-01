Ar-Ge’nin şampiyonları ödüllendirildi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ‘5. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’nde başarılı Ar-Ge Merkezleri'ne ödüllerini Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile birlikte verdi.

5. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Zirve’de konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payını yüzde 4'ten yüzde 15’e doğru çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Özlü, her sektörün 4. Sanayi Devrimi'ne hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizerek, reel sektör ve kamudan paydaşların katılımıyla bir platform oluşturacaklarını, 4. Sanayi Devrimi ile ilgili tüm politikaları ve politika araçlarını, bu platform aracılığıyla belirleyeceklerini açıkladı.

Özlü, şu anda 272 Ar-Ge merkezinde 27 bin 500 nitelikli personel çalıştığına işaret ederek, "Bu Ar-Ge merkezlerimiz tarafından 4 bine yakın patent başvurusu yapıldı, bin 100’ün üzerinde patentin tescili alındı" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise 1.5-1.60 dolar civarındaki ihracat kilogram fiyatının 2 doların üzerine çıktığında milli gelirin de 15 bin dolar demek olduğu belirterek, "İhracatımızda 225-250 milyar dolar aralığına doğru çıkmak demek. Bunu yapmak için de ezberlerimizi değiştirmemiz lazım. Devlet eliyle bundan vazgeçmemiz lazım. Özel sektör eliyle her ne yapacaksak bu ülkede özel sektör eliyle yapacağız” diye konuştu.



Ar-Ge’de birincilik Arçelik’in

En başarılı Ar-Ge merkezlerinin ödüllendirildiği törende birincilik ödülünü Arçelik A.Ş. adına Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, ikincilik ödülünü Vestel A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, üçüncülük ödülünü de Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. Tic. A.Ş. adına şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper aldı.

Sektörel ödüllerde de gıda alanında Elvan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., bankacılık ve finans sektöründe Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., bilgisayar ve iletişim hizmetleri sektöründe Airties Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., cam ve seramik ürünleri sektöründe Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., dayanıklı tüketim malları alanında Arçelik A.Ş., elektronik sektöründe Vestel A.Ş., metal ürünler alanında Norm Civata Sanayi ve Ticaret A.Ş., iklimlendirme sektöründe Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş., ilaç sektöründe Sanovel İlaç San. Tic. A.Ş., kimya sektöründe DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., makine ve ekipman alanında Durmazlar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş., otomotivde Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., otomotiv yan sanayi sektöründe Teklas Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş., savunma ve havacılık alanında Aselsan A.Ş., tekstil ve hazır giyim sektöründe de Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi Ticaret A.Ş. ödüle layık görüldü.

Gösterge bileşenlerine göre ise Ar-Ge personel istihdamında Aselsan, Ar-Ge harcama yoğunluğunda Kazlıçeşme Deri Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, proje kapasitesinde Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş., işbirliği ve etkileşimde Netaş Telekomünikasyon A.Ş., ticarileşmede FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., fikri mülkiyet yetkinliğinde Sanovel İlaç Sanayi Ticaret A.Ş. ödül aldı. KOBİ Ar-Ge özel ödülünü de Triodor Araştırma Geliştirme Yazılım ve Bilişim Ticaret Limited Şirketi aldı.