Arnavutluk Cumhurbaşkanı'ndan Dr. Akkan Suver’e “Özel Devlet Liyakat Nişanı” verdi

Marmara Grubu Vakfı, Arnavutluk’ta Cumhurbaşkanı Bujar Nishani tarafından Dr. Akkan Suver’e verilen “Özel Devlet Liyakat Nişanı” merasimine Şamil Ayrım, Gülhan Ayrım, Dr. Fatih Saraçoğlu, Aslı Gezmiş, Cafer Okray, Şen Okray, Yalçın Sönmez, Nurdan Sönmez, İbrahim Aksoy, Emel Aksoy’dan oluşan bir heyet ile katıldı.