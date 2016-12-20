Avrasya Tüneli hizmete girdi

Kıtalar arası yolculuğu 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli, 20 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldıkları bir törenle hizmete açıldı. Avrasya Tüneli’nin geçiş ücreti otomobiller için 15 TL olarak belirlendi.

Asya ve Avrupa kıtalarını ilk kez, deniz tabanı altından geçen iki katlı karayolu tüneliyle birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 700 mühendis ve 12.000’den fazla kişinin çalışmasıyla tamamlanarak 20 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldıkları bir törenle hizmete açıldı. Avrasya Tüneli, kıtalar arası yolculuğu 5 dakikaya indirdi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Tüneli’nin yaklaşık dört yılda tamamlandığını ve birçok ilke imza attığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Günde 100 bin araç dışarıdaki hava şartlarından etkilenmeden rahat bir şekilde burayı kullanacak. Artık fırtına çıktı, vapur seferleri iptal oldu, sis çöktü, köprüde trafik durdu gibi haberleri geride bırakıyoruz. Avrasya Tüneli sayesinde İstanbul’un iki yakası arasında dışarıdaki iklim şartlarından etkilenmeden kesintisiz araç ulaşımı mümkün hale geldi.”

Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretini 15 TL olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya Tüneli’nin inşası için kamu kaynaklarının kullanılmadığını vurgulayarak, “Bu eser için devletin kasasından tek kuruş çıkmamıştır. Tünelin inşasını ve işletmesini üstlenen firmanın bir bölümü öz kaynak bir bölümü kredi olarak projenin finansmanını kendileri sağlamıştır. Yaklaşık 25 sene boyunca kamu payı ve vergilerle Hazine’ye yılda 180 milyon lira gelir getirecek tünelin işletmesi bu sürenin sonunda tamamen devlete geçecektir” dedi.

Avrasya Tüneli hakkında: Harem ve Çatladıkapı arasındaki Tünel, geliştirilen yaklaşım yolları sayesinde Kazlıçeşme-Göztepe arası 15 dakikaya iniyor. İlk etapta Ocak sonuna kadar sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında hizmet verecek olan Tünel, gerekli sistem düzenlemeleri ve diğer ulaşım ağları yapıldıktan sonra 30 Ocak itibarıyla 7 gün 24 saat işletmeye geçecek. Avrasya Tüneli için 18 stadyumluk beton, 10 Eyfel Kulesi kadar demir kullanıldı. Büyük bir depreme karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla monte edilen sismik bilezikler, 106m derinlikte ve 13.7m çapta kullanılması ile ‘dünyadaki ilk’ uygulama oldu. 788 olimpik havuz dolduracak kadar kazı yapıldı. Tünel yapısındaki yangın motosikleti, özel çekici, yangın ve devriye araçları ile tüneldeki olumsuz olaylara bir kaç dakika içinde ulaşılacak. İş güvenliği kuralları eksiksiz uygulandı ve 14 milyon saatlik toplam çalışma, can kaybı yaşanmadan tamamlandı.

Avrasya Tüneli’nin iç mimari ve aydınlatma tasarımlarında, yaklaşım kemerlerinde ve portal girişlerinde, Mimar Sinan’ın eserlerinde yer alan ‘gülbezek’, ‘çarkıfelek’ gibi motif ve çizgilerden esinlenen dış yüzey uygulamaları, eserin içinde saklı mühendislik başarısını ve sağlamlığı dışa vuruyor. Yüzde 95’ini Türk çalışanların oluşturduğu projede günde 1800 kişiye istihdam sağlanıyor. Tünel sayesinde yılda toplam 160 milyon TL’lik (38 milyon litre) yakıt tasarrufu sağlanacak. Bu sayede otomobillerden kaynaklanan emisyon yılda 82 bin ton azalacak. Boğaz geçişlerinde sağlayacağı ek kapasite ve yolculuk sürelerindeki kısalma ile yılda yaklaşık 52 milyon saat zaman tasarrufu sağlanacak.