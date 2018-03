Azerbaycan’da Haydar Aliyev Merkezi

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver başkanlığındaki Heyet, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Haydar Aliyev Merkezi’ni ziyaret etti.

Geride bıraktığımız ay Bakü’deydim. Bakü’ye her gelişimde ayrı bir güzellikle karşılaşıyorum. Daha önce sayısız konferans dolayısıyla içinde bulunduğum ama oditoryumundan başka bir köşesini gezemediğim Haydar Aliyev Merkezi’ni bu defa, arkadaşlarım Şamil Ayrım ve Cengiz Güldamlası ile birlikte ziyaret etmeye imkan buldum.

Azerbaycan’ın Birinci Hanımefendisi Mihriban Aliyeva’nın üstün gayret ve çalışmasıyla şekillenen Haydar Aliyev Merkezi çağımızın mimarlık şaheserlerinden biridir. 101 bin 144 metrekarelik bir alanda kurulu bulunan bu muhteşem binanın mimarı dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid’dir.

‘Azerbaycan mitolojisinden esinlenen bir tarzda Hazar Denizi’nin yükselişini ve dalgalarını mimariye yansıtan Zaha Hadid, yerel kültürle beraber eskiyi de tekrardan kaçarak çağdaş mimarlığın simgelerinden birini yaratmış’ dersek abartma yapmış olmayız.

Klasik simetri anlayışının olmadığı Kültür Merkezi’nde her tonuyla beyaz rengin hakimiyeti var. İçeriye girdiğinizde sizi heybetli bir mimari yapı karşılıyor. Kültür Merkezi; büyüleyici bir ortamda şekillenen çevre düzeni, sade peyzajı ile içeriye girildiğinde de sizi etkilemeyi sürdürüyor.

Modern mimari üslubun bütün olanaklarından ve teknolojinin kendisine sunduğu nimetlerden yararlanmayı bilen ve beceren Zaha Hadid, hayal olarak nitelendirilebilecek bir projeyi hayata geçirmiş.

Kültür Merkezi’nde kütüphane ve salonların yanısıra on iki bin metrekarelik bir alanda oluşturulmuş bir de Müze var. Haydar Aliyev’in anısına gerçekleştirilmiş bu müzede çağdaş Azerbaycan’ın kurucusunun hayatından, modern teknolojinin bütün olanakları kullanılarak kesitler sergileniyor. Ailesi, gençliği, eşi, hizmetleri, cumhurbaşkanlığı ayrıntılarıyla müzede yeralıyor. Kendisine sunulan hediyeler, aldığı nişan ve madalyalar bütün güzelliğiyle ziyaretçileri büyülüyor. Kısacası Haydar Aliyev’in adına yaraşan bu müzenin, böylesine görkemli bir binada sergileniyor olmasından büyük bir memnuniyet duydum. Gene bu müzede; Azerbaycan’ın tarihine, kültürüne sahip çıkmasına ve yaşatma azmine bir defa daha tanık olmanın gururunu yaşadım.

Yeni nesillere ilham verecek, onların milli şuur ve vatana aidiyet hislerini kuvvetlendirecek böyle bir merkezi oluşturanlara sonsuz teşekkürler.