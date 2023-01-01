Bakan Işık, Kocaeli iş ve akademi dünyasıyla buluştu

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan Türkiye Cumhuriyeti 64. Hükümeti kabinesinde yeralarak yeniden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na getirilen Kocaeli AK Parti Milletvekili Fikri Işık’a, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığındaki Kocaeli Heyeti, “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan Türkiye Cumhuriyeti 64. Hükümeti kabinesinde yeralarak yeniden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na getirilen Kocaeli AK Parti Milletvekili Fikri Işık’a, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığındaki iş ve akademi dünyası temsilcilerinden oluşan Kocaeli Heyeti, “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kocaeli Heyeti şu isimlerden oluştu: “Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Murat Özdağ, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Başkanı Mustafa Efe, TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı ve Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Sultan Hamit Velioğlu, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Atilla ve Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi Bahattin Ertuğ, Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kayabaşı, Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Türker, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, İMES Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, Kocaeli-Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) Yönetim Kurulu Başkanı Refik Baydur, Kocaeli Gebze Kömürcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkan, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol.”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Kocaeli iş ve akademi dünyası temsilcilerinin taleplerini dinleyerek, gerekli çözümlerin en kısa zamanda hayata geçirileceğini söyledi. 64. Hükümet’te Kocaeli’den bir ismin yeralması gerçekten şehrimiz için çok önemli. Böyle bir göreve layık görülmekten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız’a ve Sayın Başbakanımız’a teşekkür ediyorum. Türkiye’de demokrasinin kökleştiğini bir kez daha gördük. İnşallah önümüzdeki dönem bizden beklenen hizmetleri en iyi şekilde vermeye çalışacağız. Bu çok güçlü bir ekip çalışmasıdır” dedi.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Bakan Işık’ı, 64. Hükümet’in Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olması nedeniyle tebrik ettiklerini söyledi. Kocaeli’nin gelişmesi ve kalkınmasının, Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması olduğunu ifade eden Güzeloğlu, “Sizlerin önderliğinde, önümüzdeki perspektif ve dönemde bunu daha iyiye ve ileriye hep birlikte taşıyacağımızı bir kez daha paylaşmak için buradayız. Bugün tüm arkadaşlarımız adına Kocaeli olarak size tebriklerimizi sunuyoruz” dedi. Vali Güzeloğlu, Bakan Fikri Işık’a günün anısına el işlemesi bir tabak takdim etti.