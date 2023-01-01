Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Gebze Güzeller OSB’deydi

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan’ın evsahipliğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Gebze Güzeller OSB’de incelemelerde bulundu, Üretim Reform Paketi’nin yasalaşmasının ardından sanayicileri fabrikalarında ziyaret etti.