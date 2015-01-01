Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık açıkladı: Sanayi 4.0 hazırlıkları

“4. Sanayi Devrimi” adı verilen A’dan Z’ye üretimin yapısını değiştiren ve 2030 yılına kadar küresel dijital ekonomiyi hakim kılacağı kesinleşen dönüşümde Türkiye’nin yeri tartışılıyor. Konuyu özel sektör gündemine aldı, acaba kamu ne düşünüyor ve ne yapıyor?...

Sanayi 4.0 Devrimi, yapay zeka, robotik teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, 3D yazıcılar, nesnelerin interneti, büyük veri ve bulut bilişim gibi alanlarda dünya çapında değişiklikler yaratıyor ve “Dijital Ekonomi” denilen yeni bir ekonomik-sosyal küresel yapı ortaya çıkarıyor. Türkiye bu yeni yapıda yerini almak için ne gibi adımlar atıyor. Bunun cevabını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık versin istedik; okurlarımızın ilgi ve dikkatine sunuyoruz:



Üretim: “Türkiye’de imalat sanayi cironun yüzde 27.7'sini gerçekleştiriyor ama toplam faaliyet karının yüzde 43.8'ini üretiyor. Tüm sektörlerin ortalama faaliyet karı yüzde 3.9 olurken, imalat sanayinin ortalama faaliyet karı yüzde 6.1 olarak gerçekleşiyor.

Sektörel stratejiler: 2015 yılında, biyoteknoloji, girişimcilik, kamu-üniversite-sanayi işbirliği stratejilerinin de aralarında bulunduğu 13 farklı strateji belgesi ve eylem planı uygulamaya alındı. Nanoteknoloji, otomotiv, yazılım ve makine stratejileri de önümüzdeki dönemde uygulamaya başlanacak.

Yerli malı: 2015'te 4 bin 845 ‘yerli malı belgesi’ verildi. Belgeye sahip olan firmalara, kamu ihalelerinde yüzde 15'e kadar fiyat avantajı uygulaması zorunlu hale getirildi. Kamu desteği ile Ar-Ge faaliyeti yürüten, çalışmalarını teknolojik bir ürüne dönüştüren ve üretime başlayan işletmelere, kamu ihalelerine katılmalarını sağlamak amacıyla iş bitirme belgesi yerine geçen ‘teknolojik ürün deneyim belgesi’ verilmeye başlandı. Verilen 70 belgeyle girişimciler, yaklaşık 1 milyar liralık kamu ihalesi kazandı.

Kamu ihaleleri: Sanayi İşbirliği Programı ile başta sağlık, enerji ve ulaşım sektörlerinde olmak üzere 10 milyon dolar ve üzerindeki kamu ihalelerine katılmak isteyen uluslararası firmalar, yerli üretim yapmaya yönlendiriliyor.

Yerli otomobil: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde sürdürülen çalışmalar neticesinde, 4 farklı prototip araç üretildi. Yılın sonuna kadar en az 30 adetlik bir test filosu oluşturulacak. 2018'in Haziran ayında aracın tanıtımı yapılacak ve 2020'den önce de seri üretime geçilecek. Öncelikle menzili artırılmış elektrikli araç geliştirmeye odaklanıldı.

Ar-Ge Reform Paketi: Ar-Ge Reform Paketi görüşmeleri tamamlandı. Reform ile Tasarım Merkezleri, Ar-Ge merkezlerinin yararlandığı tüm destek ve muafiyetlerden yararlanacak. Ar-Ge ve tasarım çalışmalarını sipariş yoluyla yapan firmalar, özellikle de KOBİ'ler Ar-Ge indiriminden yararlanacak. Ar-Ge merkezi kurmak için gerekli personel sayısı belirli sektörler için 15'e düşürülecek.

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde istihdam edilecek olan Temel Bilimler mezunlarının maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmını, 2 yıl süreyle devlet karşılayacak. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin, projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili olarak dışarıda geçirdikleri süreleri de muafiyet kapsamına alınacak.

Nitelikli yabancı personel istihdamının önündeki engeller kaldırılıyor.

Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında yurtdışından temin edilen ürünlere gümrük vergisi istisnası getiriliyor. Ar-Ge için yapılacak ithalat mavi hat kapsamına alınıyor.

Teknogirişim sermayesi desteğinde, 100 bin lira olan destek limiti 500 bin liraya kadar çıkarılıyor. Üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim elemanlarının, bu faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerden gelir ve damga vergisi kesintisi yapılmayacak. Döner sermayeden aldıkları pay da yüzde 54'ten yüzde 85'e çıkarılıyor.

Devrime uyum: Sanayi 4.0 devrimini, yapay zeka, robotik teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, 3D yazıcılar, nesnelerin interneti, büyük veri ve bulut bilişim gibi alanlarda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 2020'li yıllara damga vuracak yeni nesil sanayi devrimi için hazırlıklara başladık.

Milli lazer: Dünyada sadece birkaç ülkede bulunan Yüksek Güçlü Lazer Sistemi Projesi ile milli lazer sistemlerini, altyapılarını ve lazer silahını geliştiriyoruz. Yerli uçak, helikopter, gemi gibi araçlarımızda beyin işlevi gören Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi’ni geliştirdik.

Üretim Reformu: Üretim Reform Paketi için çalışmalara başladık. Paketi şekillendirmek amacıyla geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştirdik. Pakete en kısa sürede son hali verilecek.

Bürokrasi: Bakanlık, bünyesinde ‘Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi (BAMS) Projesi başlatıldı. Bakanlık olarak, zaruri olmayan belgeleri talep etmekten vazgeçildi. Kalan belgelerin sadece yüzde 5’i ıslak imzalı olacak, diğer belgeler ise elektronik ortamda istenecek.

Laboratuvara 10 milyon hibe: Uluslararası kuruluşların Türkiye'de Ar-Ge laboratuvarları kurmalarını teşvik etmek için ‘Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı’ kapsamında, Türkiye’de kurulacak Ar-Ge laboratuvarlarının belirli giderleri yılda 10 milyon liraya kadar hibe olarak karşılanıyor.

Bilim merkezleri: Bilimi başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm topluma sevdirmek amacıyla Konya, Kocaeli, Bursa ve Elazığ'da "Bilim Merkezleri" kuruldu. Kayseri'de ise 2015’te bilim merkezi açılacak.

Milli İşletim Sistemi: Yazılım geliştirme projesi olan "PARDUS" kapsamında, kamu kurumları, KOBİ'ler ve yurttaşların güvenle kullanabileceği, yüksek performanslı ve düşük maliyetli milli bir işletim sistemi geliştirdik.

Kanser: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde (MAM) milli kanser ilacı ve gribe karşı pandemik ilaç projeleri yürütülüyor.

Uzay: Metre altı çözünürlüğe sahip bir Milli Yer İstasyonu Geliştirme Projesi 2019 yılında tamamlanacak. İlk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A 2020’den önce uzaya fırlatılacak.

Destek yapısı: TÜBİTAK reel sektör ile rekabet eden değil, işbirliği yapan bir yapıya kavuşturulacak.

KOBİ Destekleri: KOSGEB ucuz finansman sağlayan bir kurum olmaktan çıkarılacak, nitelikli projelere etkin destekler sağlayan bir yapıya kavuşturulacak.

Başlatılan; ‘Uluslararası Kuluçka Merkezi Programı’ ve ‘Hızlandırıcı Destek Programı’ ile yurtdışında da teknoloji tabanlı KOBİ’ler ve girişimciler desteklenecek.

Siber Güvenlik Özel Komitesi: Türkiye Avrupa’nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi durumuna geldi. Bu nedenle Uluslararası Patent Araştırma ve İnceleme Otoritesi olmak için Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’na başvurulacak. Patent Kanunu bu yıl yenilenecek. TSE bünyesinde Siber Güvenlik Özel Komitesi kuruldu ve bu konuda 25 yeni Siber Güvenlik Kriteri oluşturuldu. Bilgi güvenliği alanında, ‘Sızma Testi Uzmanı-Beyaz Şapkalı Hacker’ eğitimleri ve belgelendirme işlemleri başladı.”