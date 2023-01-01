Bilişim Sektörüne Vizyon Proje: Bilişim Vadisi

Bilişim sektörünün vizyon projesi olarak nitelendirilen Bilişim Vadisi’nin temel atma töreni Kocaeli’de gerçekleştirildi.

Açılışa katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “3 milyon metrekarelik alana yayılan bu vadi, bilginin teknolojiye, teknolojinin de ürüne dönüşeceği Türkiye’nin bilişim üssü olacak” dedi.Gebze’de Muallim Köy’de kurulması planlanan Bilişim Vadisi’nin temel atma törenine katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, sürekli büyüyen bilgi ve iletişim teknoloji sektörünün dünyadaki pazar büyüklüğünün 5 trilyon dolara ulaştığını belirtti. Işık, “Bilişim ve yazılım teknolojileri, ülke kalkınmasının en önemli dinamiği olarak öne çıkmaktadır. Ülkemizde ekonomik büyüme ve sosyal refahın artması için güçlü olduğumuz geleneksel sektörlerde yüksek katmadeğerli üretim yapısına geçmemiz ve aynı zamanda yüksek teknolojili sektörlerin de üretim ve ihracatımız içindeki payını arttırmamız gerekiyor” dedi. Bunu sağlamak için Ar-Ge, inovasyon, marka ve tasarıma odaklanmak gerektiğini belirten Işık, aynı zamanda mal ve hizmet üretimi gerçekleştirilen bütün alanlarda bilişim teknolojilerindeki etkinliğini artırmak gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye, atılımın eşiğinde

Bakan Işık, son 13 yılda uyguladıkları politikalarla orta ve yüksek teknoloji ürün ihracatının, toplam ihracattaki payının yüzde 53.8'den 64.8'e çıkarıldığını, 76 olan üniversite sayısının 193’e, 2 olan teknopark sayısının 59’a, Ar-Ge merkezi sayısının 184’e ve teknoloji transfer ofislerinin sayısının ise 34’e ulaştığını açıkladı.

Türkiye’nin bilişim üssü

Fikri Işık, Bilişim Vadisi hakkında ise şu bilgileri verdi: “3 milyon metrekarelik alana yayılan bu vadi, bilginin teknolojiye, teknolojinin de ürüne dönüşeceği Türkiye’nin bilişim üssü olacak. Akademinin, sanayinin, girişimcilerin, fikir üretiminin, akıl ve alın terinin buluşacağı 1.25 milyon metrekarelik Ar-Ge ofis alanına sahip bu vadide, sadece bilişim firmaları değil, bilişim teknolojilerine dayalı üretim yapmak isteyen tüm Ar-Ge firmaları da yerlerini alacak. Bilişim Vadisi, çevresinde oluşturacağı ekosistemle birlikte 5 bin Ar-Ge firması ve yaklaşık 100 bin çalışanın kullanabileceği bir yaşam alanı haline gelecektir.”

Bakan Işık, ulusal ve uluslararası üniversitelerle işbirliği yaparak bir eğitim üssü olacak vadinin, Türkiye’nin ilk tematik inovasyon merkezine evsahipliği yapacağına dikkat çekti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, gelecek dönemde TÜBİTAK’ı yeniden yapılandırarak sadece kendisi Ar-Ge ve proje yapan bir kurum olmaktan çıkaracaklarını ve sözkonusu projeleri büyük oranda özel sektör eliyle gerçekleştirecek bir yapıya kavuşturacaklarını söyledi. Işık, projenin en önemli saç ayaklarından birisinin hem firmalara hem de girişimcilere hayallerini gerçekleştirme imkanı sağlayacak (ABD Plug&Play benzeri) kuluçka merkezlerinin bölgede yeralması olduğunu ifade etti. Bilişim ve teknoloji alanında yatırım yapan ve özellikle Ar-Ge’ye önemli kaynaklar ayıran çok uluslu şirketlerin bu Bilişim Vadisi'nde yeralmalarını istediklerini kaydeden Işık, “Buradan yerli ve yabancı tüm firmalara ve araştırmacılara bir çağrıda bulunuyorum, gelin her türlü teşviklerin ve desteklerin yeralacağı bu bölgede yerinizi alın. İnanıyorum ki bu vadi içinde yeralacak firmalar muhakkak surette kazançlı çıkacaklardır” diye konuştu. Fikri Işık ayrıca başta yazılım ürünleri olmak üzere, bilişim alanındaki ürünlerin belgelendirme, test ve sertifikasyonu için firmalara yönelik yeni bir destek programı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Kocaeli Valisi ve Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu da Türkiye'nin, Bilişim Vadisi ile büyük bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi.