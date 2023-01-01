Birkman Metodu artık Türkçe!

Dünyada birçok dilde kullanılan Birkman Metodu üzerine Ney Danışmanlık Şirket Sahibi ve Kıdem Sertifikalı Birkman Danışmanı Nazlı Eda Yavuz ile konuştuk. Nazlı Eda Yavuz bize Birkman Metodu’nun ne işe yaradığını ve kimlerin kullanması gerektiğini anlattı.

Birkman Metodu dünyada birçok dilde kullanılıyor. 2015 Aralık ayı itibari ile Birkman Metodu Ön İzleme Raporları’nın Türkçe’ye tercüme ve validasyon çalışmaları, Ney Danışmanlık Şirket Sahibi ve Kıdem Sertifikalı Birkman Danışmanı Nazlı Eda Yavuz tarafından tamamlandı. Ayrıca farklı raporların tercüme ve validasyon çalışmalarını da sürdüren Nazlı Eda Yavuz, özellikle liderlik ve kariyer gelişimi alanında kullanılan raporlara öncelik vermeye dikkat ettiğini söyledi. Biz de konunun uzmanı Nazlı Eda Yavuz’a, Birkman Metodu’nun ne işe yaradığı ve kimlerin kullanması gerektiğini sorduk.



KobiEfor: Birkman Metodu ne işe yarar?

Nazlı Eda Yavuz: Birkman Metodu davranış, motivasyonel ve ilişkisel ihtiyaçlar, yönetim ve liderlik biçimleri, ideal çalışma ve öğrenme biçimleri, uzlaşma ve satış stilleri gibi birçok alandaki ölçüm ve analizleri tek bir değerlendirme aracı içinde toparlayarak, çok boyutlu ve kapsamlı bir analiz imkanı sunar. Bu sayede çoklu test ve ölçüm araçları kullanılması ihtiyacını ortadan kaldırarak insan kapitali yönetiminde zaman ve maliyet ekonomisi sağlar.



KobiEfor: Birkman Metodu’nu kimler kullanmalı?

Nazlı Eda Yavuz: Birkman Metodu, hem kariyer hem de insan kapitali yönetimi alanlarında çok kapsamlı olarak kullanılabiliyor. Öğrencilerin meslek seçimi, kariyer yollarının çizilmesi, onlar için uygun olacak çalışma ortamının seçilmesi, kariyer değişimi düşünen veya iş arayışında olan kişilerin ideal çalışma ortam ve stillerinin belirlenmesi, motivasyonel ihtiyaçları, mesleki ilgi alanlarının anlaşılması, mülakatlarda stres yönetimi yöntemleri, takımların birbirlerini anlayarak farklılıklarını bir avantaj olarak kullanma becerilerinin geliştirilmesi, liderlerin liderlik becerilerini ve çalışanların motivasyonel ve ilişkisel ihtiyaçları doğrultusunda uygun liderlik biçimlerinin belirlenmesi ve gelişimi, işe alım süreçlerinde doğru kişilerin kendilerine ve kurum kültürüne uygunluğu açısından doğru pozisyonlara yerleştirilmesi ve buna benzer tüm insan kapitali yönetim alanlarında kişiler ve takımlar tarafından kullanılmalıdır.

Çok sevdiğim örneklerden biri şudur; işe alımlarını yönettiğim bir kurumda bir adayın Birkman Metodu sonuçları doğrultusunda çok daha farklı yönde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmeme rağmen bu adayı kendi öngördükleri pozisyona yerleştirdiler. Çok değil, 3 ay içinde bu çalışanı işten çıkartmak istediklerini, çalışma arkadaşlarına da deneyimi doğrultusunda yapabileceklerini düşündükleri işlere de uyum sağlayamadığını belirttiler. Aday, getirdikleri pozisyon neticesinde hem çalışma arkadaşları ile ilişkiler açısından hem de iş yükü açısından raporlarında yeralan tüm stres davranışlarını göstermeye başlamıştı. Kendisini raporların öngördüğü doğrultuda bir pozisyonda değerlendirmeyi kabul etmiş olsalardı, muhtemelen şu anda hala kendisi ile ve başarılı bir şekilde çalışıyor olabilirdik.

Başka çok sevdiğim bir örnekte şu; yıllarca finans alanında çalışmış bir yönetici adayının liderlik becerilerini geliştirme amacıyla 8 seanslık bir koçluk süreci için Birkman Metodu uyguladık. Raporları kendisinin finans alanında olmaması gerektiğini ve aslında çok iyi bir pazarlama yöneticisi olabileceğini gösteriyordu. Kuruma bu bilgiyi verdiğimde çok şaşırdılar ancak rotasyon önerimi dikkate aldılar. Sonuçta yöneticimiz yeni getirildiği pozisyonda ekibin canlanmasına ve yeni projeler üretmesine yardımcı olarak 7 ay içinde satış oranlarını yüzde 20 oranında arttıran pazarlama stratejilerini ortaya koydu.