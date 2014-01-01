Birlikte büyümenin formülü; Borlease

Borlease müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayarak, uygun maliyetli, esnek filo yönetim hizmetleriyle her koşulda yüzde 100 müşteri memnuniyeti sağlıyor. Çevreye, yasalara, toplumsal ve etik değerlere saygılı firma, sosyal sorumluluk bilincine sahip şirket değerleriyle operasyonel kiralamada lider şirketler arasında olmayı hedefliyor.

Borlease Otomotiv A.Ş., yatırım ve finansman şirketi olan Denge Holding ortaklığı ile 2013 yılında kuruldu. 2014’ün Haziran ayında şirketin yüzde 100’ünü Borlease Genel Müdürü Özgür Cem Hancan satın aldı. Özgür Cem Hancan, 80 müşteriye hizmet veren Borlease’in yenilikçi ve yaratıcı fikirlere açık, gelişimi destekleyen bir yol izlediğini belirterek, operasyonel kiralamanın yanında günlük şoför hizmeti, günlük araç kiralama ve aksesuar hizmetleri verdiklerini söylüyor. Hancan, kurumlar ve kişilere verdikleri söz ve taahhütleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirerek dürüst ve itibarlı bir yol izlediklerini, yasalar ve etik ilkelere bağlı olduklarını vurguluyor.

“Büyümenin yolu KOBİ’lere ayak uydurmaktan geçiyor”: Özgür Cem Hancan, filo kiralamanın büyümeye açık ve dinamik bir sektör olduğunu aktarıyor: “Türkiye’nin taşıt büyüklüğü 13 milyonu binek araç olmak üzere 20 milyona ulaştı, toplam araç parkı büyüklüğü ise 230 bin civarında. Ciddi bir büyüme potansiyeline sahip sektör her yıl yüzde 10 büyüyor.”

“KOBİ’lerin ihtiyaçlarını iyi anlamak işin özü” diyen Hancan, organik büyümeyi öngördüklerinden sözediyor: “ Belli bir müşteri portföyü oluşturduk, müşterilerimizi kaybetmemeyi önemsiyoruz. 2014 yılında yüzde 50 büyüme sağladık. Araç parkımızda 700 araç mevcut. 2015’te uzun dönem kiralamada bu rakamı 1000’e çıkarmayı ve yüzde 50 büyümeyi hedefliyoruz. KOBİ’ler filo kiralama şirketlerinden daha iyi hizmetler almaya ihtiyaç duyuyor. KOBİ’ler artık bir iş yapmak yerine daha neler yapabilirimi düşünmeye başladılar. Filo kiralama şirketi olarak KOBİ’lerin ihtiyaçlarına cevap verebilmeliyiz. Biz cezai yaptırımları mümkün olduğunca ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizle uzun vadeli çalışmaya özen gösteriyoruz.”

Özgür Cem Hancan, KOBİ’lere sağladıkları avantajlardan sözediyor: “36 aylık bir sözleşme yapıp 12. ayında veya 15. ayında arabayı değiştirme özgürlüğü KOBİ’ler için çok büyük avantaj. Bir binek araba kiralamış olan KOBİ, 36 aylık bir sözleşme yaparak arabayı kullanabiliyor. Fakat 1 yıl sonra işlerindeki bir takım değişiklikler KOBİ’nin elini kolunu bağlıyor. KOBİ aracı 1 yıl kullandığı için sözleşmeden doğacak cezaları ortadan kaldırıyoruz. Bunu yaparken de KOBİ ile konuşmamız, anlamamız ve onların da bizi anlaması lazım.”

Müşteri memnuniyeti ve hizmet: Özgür Cem Hancan, sektördeki sıkıntılara da değiniyor: “Bugün dünyada operasyonel leasing, belirli kurallarla yapılıyor. Fakat Türkiye’de operasyonel leasing kurallar silsilesi içerisinde değil. Bugün herkes filo kiralama yapmaya başlıyor. Bunun için belli bir know-how olması lazım. Bu iş, bir arabayı satın alıp, bir arabayı kiralama işi değil. İşimiz, bir bütün olmak üzere verdiğiniz operasyonel hizmetlerle, finansal argümanlarla, fiyat analizleriyle yapılıyor. Müşteriye değer katarak bir hizmet vermek çok önemli. Bu da bir takım kurallar çerçevesinde olmalı. Bugün herkesin kural tanımadan bu işi yapabiliyor olması çok yanlış. Müşteriler sizin verdiğiniz hizmet kalitesinden memnun olmasalar, sizinle bir süre sonra çalışmıyorlar. Önemli olan ilk gün beraber yola çıktığınız müşterileri sonuna kadar taşıyabilmektir. Kendinizi gerçekten iyi tanıtıp, iyi bir şekilde hizmeti veriyorsanız o zaman zaten iş büyüyor. İşi büyütürken bankacılık standartları çerçevesinde finansmanınızı da iyi oluşturmanız lazım. Geleceği satın almamak, bugünü çok iyi planlamak lazım.”