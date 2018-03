Bu yıl ihracata odaklanan Borşen, yeni yatırımıyla hız kesmeden büyüyor; BORŞEN, dünya markası olacak

Borşen, 2017’de de yeni yatırımı ile yine bir ilke imza attı. Borşen, Türkiye’de de bir ilk olan ‘Lazer Kaynaklı Paslanmaz Çelik Boru Makinası’ ile 219.1 mm dış çapına kadar paslanmaz boru üretimini kendi bünyesinde yapmaya başladı.



Borşen Boru Genel Müdürü Evren Önder, yeni yatırımın kazandırdığı ivmeyle Borşen’in 2017’de ihracata odaklanacağını söylüyor.

Borşen, krizi fırsata çevirmek için yatırımlarına hızla devam ediyor. Türkiye’de ilk kez T.I.G kaynaklı 19 mm ile 76.1 mm arası paslanmaz çelik boru üretimi yapmaya başlayan Borşen, yeni makina yatırımıyla bir ilke daha imza attı. Borşen, 2017 yılında, lazer kaynak teknolojisiyle 219.1 mm dış çapına kadar paslanmaz boru üretmeye başladı.

“Borşen, kriz zamanlarında hep yatırım yapar” diyen Borşen Boru Genel Müdürü Evren Önder, yatırımın planlamasına 2016 yılında başladıklarını belirtiyor. Evren Önder, “2017 yılının Şubat ayında yatırımını gerçekleştirdiğimiz Avrupa menşeili ‘Lazer Kaynaklı Paslanmaz Çelik Boru Üretim’ makinamızla Türkiye’de sektöründe yine bir ilki gerçekleştirdik. Üretim çapımızı 219.1 mm’ye kadar çıkarttık. 19 mm ile 219.1 mm dış çap aralığı Türkiye pazarında en çok tüketilen ölçü aralıklarıdır. Yeni makinamızın devreye girmesiyle bizler de bu pazarın yüzde 70 oranına rahatlıkla cevap verebilecek bir kapasiteye ulaşmış olduk” diyor.

Borşen, 2017’de ihracata odaklanacak

Yaptıkları yeni yatırımla birlikte 2017 yılında ihracata odaklanacağını açıklayan Evren Önder, Borşen’in uzun vadeli hedeflerinden de sözediyor: “Yeni yatırımımızla ihracatımızın ciddi oranda artacağını düşünüyoruz. Yaptığımız üretimle yurtdışında ciddi bir rekabete girip mücadele edebileceğiz. Ortadoğu ve Arap ülkeleri başta olmak üzere Balkanlar, Kafkas ülkeleri, yakın Avrupa Birliği ülkeleri ile Afrika ülkeleri olmak üzere 35’e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. 2020 yılında tüm Kuzey Afrika’yı da içine alan EMEA Bölgesi ve Batı Avrupa’da dahil olmak üzere 70 ülkeye ciromuzun yüzde 50’si oranında ihracat yapmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Bir diğer hedefimiz ve vizyonumuz; 2018 yılında İSO İkinci 500, 2025 yılında ise İSO Birinci 500 kategorisinde yer alarak, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak.”

“Bölge müdürlüklerimizi arttıracağız”: Evren Önder, “Bir diğer yatırımımız 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz Çukurova Bölge Müdürlüğümüz, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde devreye girmiş durumda. Bölgede bulunan müşterilerimizin talepleri ve stok alanı olarak mevcut yerlerimizin küçük gelmeye başlamasıyla bu yatırımı yaptık. Bu yatırım bölge müdürlüğü adına yapılmış olan ilk yatırımdır ve beklediğimizden de daha iyi sonuçlar aldık. 24.000 m2 alan üzerine kurulu tesisimiz, limana yakınlığı nedeniyle ihracatta kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda o bölgede bulunan müşterilerimize tedarik anlamında daha hızlı aksiyon almamıza olanak sağlamış durumda. Bundan sonraki hedeflerimiz içerisinde de bölge müdürlüklerimizi arttırmak var” diye konuşuyor.

Kalite kontrol laboratuvarıyla sektöründe bir ilk: Evren Önder, Borşen’in, Ferruh Ketenci, Ferhat Ketenci ve Osman Ketenci kardeşlerin ortak girişimiyle 1983 yılında Karaköy Perşembe Pazarı’nda kurulduğunu anlatıyor: “Borşen Boru kurulduğu günden bu yana paslanmaz çelik boru, fittings ve vana tedarikçisi olmanın yanı sıra ‘Bilgisayar Kontrollü Lazer Kaynaklı Paslanmaz Çelik Dikişli Boru’ üretiminde Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarındandır. Hizmet verdiğimiz sektörleri üç ana başlık altında topluyoruz: Hijyenik (gıda, kozmetik, ilaç vs.), Enerji (yüksek basınç enstrümantasyon) ve Genel Endüstriyel uygulamalara yönelik firmalar hedef kitlemizi oluşturuyor. Yaptığı yatırımlarla DES Sanayi Sitesi ardından Dudullu OSB’de faaliyet göstermeye başlayan Borşen, 100’ü aşkın personeliyle yıllık 12.000 ton paslanmaz boru üretim kapasitesine ulaştı, 20.000 çeşit fittings olarak tabir edilen ara bağlantı elemanlarını ve valfleri de stoklarında bulunduruyor.

Bu ürünlere ait teknik bilgiye www.borsenboru.com adresinden ulaşabilirsiniz. Sektöründe bir ilk olan EN17025 TÜV-SÜD akreditasyon sistemine sahip kalite kontrol laboratuvarımızla paslanmaz çeliğe dair tüm testleri kendi bünyemizde yapabiliyoruz, bu hizmetimizi de 2007 yılından beri halkımıza açmış durumdayız.”

Yurtdışı işbirlikleri: Sektöründe kendini kanıtlamış ve global bir satış ağı gerçekleştiren Ham-Let firmasının yüksek basınç ve enstrümantasyon ürün grubu çerçevesinde 2002 yılından beri Türkiye, Kafkaslar ve Ortadoğu bölgelerinin tek distribütörü konumunda olduklarını da aktaran Evren Önder, hijyenik sektöründe kendi alanında dünya markası olan Alfa Laval firması ile 2001 yılında yaptıkları anlaşmayla Türkiye’de ki satış temsilciliğini sürdürdüklerini ifade ediyor: “Fittings konusunda müşterilerimize piyasa koşullarında fiyat avantajı sunmak adına Uzakdoğulu üreticilerle de çalışmalarımız mevcuttur. Bu firmalar da Borşen denetiminden geçmiş kalite anlamında sürekli kontrol altında tutulan ürünleri de Borşen’in alt markası olan Enox markası adı altında alternatif fiyat avantajları sunmaktayız.”

Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi (ISO 10002) sertifikalı Borşen: Güven ve kaliteli hizmet anlayışları nedeniyle tercih edildiklerini vurgulayan Önder, “Müşterilerimizin bize karşı duyduğu güveni hiçbir zaman boşa çıkartmadık ve çıkartmamaya gayret ediyoruz. Sattığımız ürün ve hizmetin her zaman arkasında durarak olası bir problemde sürekli olarak çözüm yolları üretiyoruz. Sektöründe Türkiye’de bu denli stok tutan ve üretim yapan bir firma bulunmamaktadır. Müşterilerimize ‘stokta yok veya stokta kalmamış’ cevabını vermeyi tasvip etmediğimizden dolayı sürekli olarak stokumuzu güncel tutuyoruz. Bu sayede müşterilerimizde projelerinde devamlılık açısından aldığı bir ürünü birkaç sene sonra tekrar rahat bir şekilde tesislerimizden temin edebiliyorlar. Bu kapsamda ISO 10002 (müşteri memnuniyeti yönetim sistemi) sertifikalı bir firma olarak müşterilerimizin şikayetlerini maksimum 48 saat içerisinde çözüme ulaştırıyoruz. Bu hizmetler ışığında dürüstlüğümüzle ticaretin koşullarını yerine getirmeye çalıştığımızdan dolayı da müşterilerimizde bizi bir satıcı veya üretici firmadan çok çözüm ortağı olarak görmeye başlamışlardır. Biz bu imajı korumak için her geçen gün elimizden gelen iyileştirmeleri en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz.”