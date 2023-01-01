Bursalı üreticiler, IFS ve Oracle’ın Akıllı İş Çözümleri ile buluştu

IFS ve Oracle teknolojinin gelişmesi ile her geçen gün değişen günümüzün rekabet koşulları karşısında işletmeleri başarıya en hızlı ve güvenilir şekilde taşıyacak olan çözümleri sunmak üzere Bursa’da üreticilerle buluştu.

Bursa Crowne Plaza Otel’de üretim sektörüne özel düzenlenen ve yoğun bir katılım ile gerçekleşen etkinlikte Oracle ve IFS yetkilileri en yeni çözümlerini aktardı.

Hoşgeldiniz konuşmasını yapan IFS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, dünyada ve Türkiye’de IFS’in geldiği konumu anlattı. Gartner bağımsız araştırma şirketinin ERP raporlarında liderler kategorisindeki iki ERP yazılımından birisinin IFS olduğunu belirten Öztürk, bu ilerleyişle birlikte IFS’in dünyada 1 milyonuncu kullanıcıya ulaştığını vurguladı. Öztürk bu sene Mayıs ayında Boston’da yapılan IFS World Conference’da lanse edilen IFS’in son versiyonu IFS 9’un da ERP pazarının yeni trendi olacağını belirtti. Türkiye’de 200’den fazla kullanıcı 500’den fazla kurulum yaptıklarını aktaran Öztürk, Bursalı sanayicilere yönelik olarak da şunları söyledi: “Bursa bir endüstri kenti. Bursa’da çalıştığımız tüm firmalarda aynı disiplin ve endüstriyel zeka ile çalışıyoruz. Bu IFS’in en yüksek düzeyde kullanılması ve projelerin başarılı şekilde devam etmesini sağlıyor. Bursalı işadamlarına ve Bursa endüstrisine çok teşekkür ediyoruz. Bursa IFS’in kalesi konumunda ve bunu devam ettireceğiz.”

Etkinlikte Türkiye'de ilk kez lansmanı yapılan IFS’in en son versiyonu IFS Applications 9 çözümünün özellikleri katılımcılara aktarıldı. IFS’in ERP fonksiyonalitesi anlamında maksimum düzeye çıktığını belirten IFS Türkiye Kıdemli Satış Yöneticisi Nihat Engin Özel, kullanıcı deneyimi ve kullanıcıların kurumsal yazılımlarını sevmesi için çalışmaların devam ettiğini, IFS 9’da bu vizyon ile çok önemli özellikler eklendiğini aktardı. Özellikle yöneticilerin kurumsal yazılım içinde rapor almak için yoğun emek sarfetmesi yerine IFS 9 ile gelen IFS Lobby ekranları ile pek çok raporu dashbord özelliği ile diledikleri detayda ve görsellikte kolaylıkla oluşturabileceklerini ve görüntüleyebileceklerini belirten Özel, bu özelliğin işlerin hızlı ilerlemesini sağlayan ve karar almayı kolaylaştıran çok önemli bir gelişim olduğunu belirtti. IFS 9’un özellikle görsel olarak müşteri deneyimini maksimize ettiğini belirten Özel, yeni eklenen pek çok özelliği katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte IFS’in Bursa’daki örnek projeleri, geçirilen süreçler ve yapılan çalışmalar da katılımcılarla paylaşıldı. IFS ERP Projeleri’nden Bursa Çimento ve Bursa Beton proje süreçlerini aktaran Bursa Çimento Bilgi İşlem Müdürü Şeref Ali Öztürk ve Bursa Çimento Bilgi İşlem Şefi Alpaslan Zengin ve Bursa Beton Bilgi İşlem Şefi Dilek Doğan Kılıç deneyimlerini paylaştılar.

Ayrıca Cansan Alüminyum, Canel Otomotiv, Cam Metal gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren ve 2010 yılından bu yana tüm şirketlerinde IFS ERP kullanılan Yeşilova Holding Bilgi Teknolojileri Müdürü Onur Ağca, IFS ERP ile yaptıkları uygulamalardan bahsetti. Eski yazılımları ile 11 saatte çalıştırdıkları MRP’yi IFS ERP ile 7 dakikada çalıştırdıklarını ve bunun çok önemli bir süre olduğunu anlatan Ağca, “Sonlu Kapasite Planlama bizim en çok önem verdiğimiz uygulamalardan CRP ve ABP olmak üzere her seviyede sonlu kapasite planlama ile şirketimizi yönetiyor bu şekilde verimliliğimizi maksimize ediyoruz” dedi.