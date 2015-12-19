DEİK’in yeni yönetim yapısı belirlendi

DEİK 2015 Genel Kurulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır ve Ekonomi eski Bakanı ve Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci’nin katılımları ile 19 Aralık 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2015 Genel Kurulu, Istanbul’da hükümet, bürokrasi ve iş dünyasının geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Kurul’a katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu, açılış konuşmasında Türk özel sektörünün dış ilişkilerinin tek elden yürütülmesi için DEİK'in güçlü bir aktör olarak verilen koordinasyon görevini üstlendiğini ve şu ana kadar çok güzel bir performans gösterdiğini söyledi.

Davutoğlu, “Artık Türk özel sektörünün yurtdışındaki yüzü, ana komuta merkezi ve temsil makamı; DEİK'tir. DEİK kurulduğu 1986’dan beri, rahmetli Özal'ın o vizyonuyla başlayan süreçten bu yana birçok faaliyetlere öncülük etti. Hep beraber ülkemiz ekonomisinin yurtdışında tanıtımına da birlikte katkıda bulunduk. Kurduğunuz ortaklıklar, yatırımlarınız ve ihracatınızla sizler Türkiye'nin yüz akı, en büyük gücüsünüz" dedi. Türkiye'nin emeği, alın teri, birikimiyle yurtdışına açılmanın önemini vurgulayan Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Son bir yıl içinde bu heyette bulunan birçok dostumuzla defalarca biraraya geldik ve gelecek planlamasını birlikte yaptık. Şunu iyi biliyoruz; Türkiye'de gerçek kalkınma ve büyüme, toplumun bütün kapasitesini harekete geçirmekle olur. Biz siyaset yapıcılar, karar vericiler, siz alanda bu kararlardan etkilenen, bu kararları etkileyen temsilcilerle birlikte yürürsek netice alırız. Yoksa fildişi kulelerimizde hiçbir karara izin vermedik ve hep istişareyi de bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi sürdüreceğiz. Bu çerçevede ilan ettiğimiz Reform Koordinasyon ve İzleme Kurulu'na, DEİK'in, diğer kuruluşlarla birlikte istişari anlamda katılacağını buradan duyurmak istiyorum."

Türkiye'yi dünyaya açmaya kararlı olduklarını dile getiren Davutoğlu, "Biraz önce sayın Başkan, 26. Öncelikli Dönüşüm Programı için, '26. Program, Küresel Ekonomik İlişkiler Programı' dedi. Hemen Başbakan Yardımcımız’a talimat verdim. Madem DEİK bunu istiyor. Bunu birlikte yapıyoruz. 26. Öncelikli Dönüşüm Programı da Küresel Ekonomik İlişkiler Programı olacak. Başarılar arttıkça, öz güvenimiz tazelendikçe, her geçen gün daha önemli etkin bir küresel aktör olma yoluna giriyoruz. İşte bu değişimi en iyi hissedenlerin başında iş dünyamız ve DEİK gibi kuruluşlarımız geliyor” dedi.

İhracat odaklı büyüme Türkiye’ye gerekli

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ise Türkiye ekonomisinin ihracat odaklı büyümesini çeşitlendirerek sürdüreceğini belirterek, “Yapılan hesaplamalara göre parite farklılığından dolayı ortaya çıkan ihracat eksilmesi rakamsal olarak 11 milyar dolara tekabül etmiş. Miktar cinsinden herhangi bir azalma yokken cüzzi miktarlarda bir artış olduğunu gözlemliyoruz” dedi. Türkiye ekonomisinin 2009 yılında negatif büyüdüğünü, sonraki yıllarda ise bunu telafi ettiğini belirten Elitaş, “Türkiye ekonomisi geçen yıl 157 milyar doları aşan bir ihracat hacmine ulaşarak tarihteki en önemli rekorlarından birini ortaya koymuştur. 2002 yılında 36 milyar dolardan aldığı ihracat hacmini 2014 yılında 157.6 milyar dolara çıkaran başarı, ihracatçılarımızın, işadamlarımızın büyük çabaları, Hükümetimiz’in destekleri ve Türkiye'deki 13 yıllık siyasi istikrarın sonucunda ortaya çıkan önemli kazanımlardır" diye konuştu.

Türkiye’nin dünya ticaretinden yüzde 1'e yakın bir pay aldığını söyleyen Elitaş, 2015 yılının dünya ticaret hacminin 18.7 trilyon dolara ulaştığını ve Türkiye'nin de dünya ticaret hacminden yüzde 1.5 pay almayı hedeflediğini vurguladı. Türkiye’nin küresel çevrelerde sempati gördüğünü belirten Elitaş, “DEİK çatısı altında koordineli bir şekilde dünyayı fellik fellik dolaşma vaktidir” çağrısını yaparak, “Bir taraftan X kurumu, öbür taraftan Y derneği, diğer taraftan Z derneğinin faaliyetleri ile değil DEİK çatısı altında koordineli bir şekilde dünyayı fellik fellik dolaşıp Türk işadamlarının mallarını pazarlayabilmek, yatırım ortamını gözetleyebilmek için gayret göstermeliyiz. Bundan sonraki süreç 'durmak yok yola devam' süreci. Dört nala koşma süreci."

İş diplomasisi ile kazanacağız

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, "Dış ekonomik ilişkileri geliştirmek anlamında, 26. Program adı altında, 'Küresel Ekonomik İlişkiler Programı'nın da tasarlanıp, uygulanmasını DEİK olarak talep ediyoruz" dedi. DEİK’in 2015 yılı faaliyetlerinde Türk dış politikasının öncelikleri ile uyumlu çalışmaya gayret edildiğini belirten Vardan, “Ticari diplomasi yerine bu dönemde daha kapsayıcı bir kavram olan 'iş diplomasisi' ile faaliyetlerimize hız verdik. Mutat 'networking' ve 'iş geliştirme' faaliyetlerimize ilaveten politika ve strateji geliştirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla da projeler üretmeye başladık” dedi.

DEİK’in yol haritasının hazırlandığını belirten Vardan sözlerine şöyle devam etti: “Öyle ki bu yol haritasında, Stratejik Hedefler ve Performans Göstergeleri’nin hepsi belirlenmiş durumda; kısacası DEİK'te yapılacakların tamamı şu an belli. Dış ekonomik ilişkileri geliştirmek anlamında, bunun için de ekonomik havzalara ve ülkelere yönelik yıllık 'ekonomik ilişkiler eylem planlarının' kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum katılımıyla hazırlanması, uygulanması, takibi ve raporlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu süreçte DEİK'in koordinatör kurum olarak konumlanmasını arzuluyor ve bu bağlamda sekreterya hizmetini üstlenmeye hazır olduğumuzu sizlere arz ediyoruz.”

Genel Kurul’da yapılan seçimler ile 2015-2019 dönemi DEİK Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

2015-2019 DEİK Yönetim Kurulu:

Ömer Cihad Vardan Başkan

Halim Mete Başkan Yardımcısı

Mehmet Büyükekşi Başkan Yardımcısı

Sedat Şükrü Ünlütürk Başkan Yardımcısı

Nail Olpak Başkan Yardımcısı

Mithat Yenigün Başkan Yardımcısı

Ahmet Çalık Üye

Ahmet Erdem Üye

Ahmet Nazif Zorlu Üye

Ali Kibar Üye

Ali Y. Koç Üye

Başaran Ulusoy Üye

Berna İlter Üye

Cüneyt Zapsu Üye

Çetin Nuhoğlu Üye

Ebru Özdemir Üye

Ekim Alptekin Üye

Ethem Sancak Üye

Ferit Şahenk Üye

Fuat Tosyalı Üye

Güler Sabancı Üye

Halil Aydoğan Üye

İbrahim Burkay Üye

İbrahim Çağlar Üye

M. Ali Aydınlar Üye

Mahsun Altunkaya Üye

Murat Kolbaşı Üye

Murat Ülker Üye

Orhan Cemal Kalyoncu Üye

Orhan Sabuncu Üye

Rona Yırcalı Üye

Steven Young Üye

Tuncay Özilhan Üye

Yaşar Doğan Üye

Zeynep Bodur Okyay Üye