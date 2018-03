“Dünyanın 7. Avrupa’nın 2. en büyük plastik üreticisiyiz”

Bakanı Fikri Işık, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Yönetim Merkezi Binası Açılış Töreni’nde, “Girişimciler için daha fazla sanayi parseli üretmek ve girişimcilerin bu parsellere daha uygun şartlarda ve daha hızlı erişebilmeleri için önemli adımları hayata geçireceğiz” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Merkezi Binası Açılış Töreni, 10 Mart’ta, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve GEPOSB Bölge Müdürü İrfan Ayar’ın evsahipliğinde gerçekleştirildi.

Törene ayrıca CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, TOSB (TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, GEBKİM (Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) Yönetim Kurulu Başkanı Refik Baydur, TOSB Bölge Müdürü Fuat Günel, GEBKİM Bölge Müdürü Deniz Delioğlu, Kocaeli OSB’leri üst düzey yöneticileri ile çok sayıda işadamı katıldı.

Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB), yüzde 90’ı geçen doluluk oranı, altyapısı, çevre hassasiyeti açısından gerçekten de en başarılı, örnek OSB’lerden birisidir” dedi. OSB'de faaliyet gösteren 129 firmanın 10 binden fazla istihdam ürettiğine işaret eden Bakan Işık, "Biz Bakanlığımız’da 3Y anlayışıyla, yani yerli, yenilikçi ve yeşil üretim anlayışıyla hareket ediyoruz. Aynı anlayışın GEPOSB tarafından da sahiplenilmesi, bizleri çok memnun ediyor" diye konuştu.

Bakan Işık, “Plastikçiler OSB, hem OSB’lerin sanayimiz için önemini hem de Türkiye’deki OSB uygulamalarının geldiği seviyeyi göstermesi açısından çok güzel bir örnektir. İnşallah, üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Üretim Reform Paketi ile OSB’lerdeki başarımızı daha da ileriye taşıyacağız. Girişimciler için daha fazla sanayi parseli üretmek ve girişimcilerin bu parsellere daha uygun şartlarda ve daha hızlı erişebilmeleri için önemli adımları hayata geçireceğiz” dedi.



Işık: OSB’den rant yapılamayacak

Bakan Işık, net kararlarından sözetti: “Bir tarafta üretim yapmak için yer arayan ve bulamayan sanayicimiz, diğer taraftan yarın ‘daha fazla para eder’ diye arazisini satmayan veya değerlendirmeyen gayrimenkul sahipleri var. Üretim yapılmayan parsel kamulaştırmayla elde edilmişse o kamulaştırmayla elde edildiği için tapu dahi olsa geri alacağız. Her kim OSB’de rant için bir yatırım yapıyorsa onun eli yanacak, bu konuda kararlıyız. Kamulaştırmayla elde edilen sanayi parsellerinde kesinlikle tolerans göstermeyeceğiz. Dededen kalmıştır, babadan kalmıştır, kendisi almıştır, o kendi bileceği iştir ama bu noktada kesin kararlı bir duruşumuz var ve inşallah Üretim Reform Paketi’nde bu konuyla ilgili çok önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”

Bakan Işık, ayrıca OSB’lerdeki su konusuna da değindi: “Sizlerle bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Büyükşehir Belediyemiz, Kocaeli’deki OSB’lerde yüzde 10 indirimli uygulanan su fiyatlarını yüzde 20 indirimli uygulama kararını aldı. Bu örnek kararıyla sanayicilerimizin yanında olduğunu bir kere daha gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.”

“Türkiye dünyanın en büyük 7. plastik üreticisi”: Plastiklerin telefondan televizyona, otomobilden su şişelerine, yalıtım malzemelerinden yiyecek ambalajlarına kadar hayatın her alanında gittikçe artan bir hızla kullanım alanı bulunduğunu belirten Işık, şunları ifade etti: “Plastik gibi sektörler, diğer birçok sektöre girdi ürettiği için de ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’nin plastik sektöründe çok ciddi bir potansiyel taşıdığına inanıyorum. Zira ülkemizin petrokimya piyasası, Çin ve Hindistan’dan sonra dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biridir. Plastik sanayi girdisinin yüzde 90’ını bu sektörden sağlamaktadır. 2015 yılında, 33 milyar dolar değerinde 8.6 milyon ton plastik mamul ürettik. 2.9 milyar dolar ithalata karşılık 4.3 milyar dolar ihracat yaptık, yani bu sektörde dış ticaret fazlası verdik.”

Bakan Fikri Işık, Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) verilerine göre, 2014 yılında ülkede kauçuk ve plastik sektöründe 165 bin kişiye istihdam sağlayan firmaların faaliyet karlılığının da yüzde 6.4 olduğunu aktardı.

Türkiye’nin 2002 yılında dünyada üretilen toplam plastiğin yüzde1.1’ini ürettiğini aktaran Işık, “2013 yılında ise bu oran yüzde 2.8’e yükseldi. Türkiye’nin plastik üretimi, 2002’den sonra, dünya ortalamasından ortalama 3 kat daha hızlı büyüdü. Küresel düzeye baktığımızda Türkiye, 2013 yılı itibarıyla dünyanın 7., Avrupa’nın ise 2. en büyük plastik üreticisi konumundadır. Bugün dünyada üretilen her 10 kilogram plastiğin 4 kilogramını Çin ve ABD üretmektedir. Ancak Çin, düşük katmadeğerli plastik ürünleri üretirken ABD, teknik plastiğe yoğunlaşmıştır. Dünyada plastik üretimi son 60 yılda 150 kattan fazla artış göstermiştir. Her yıl kişi başı plastik talebinin yüzde 4 arttığını düşünürsek bu sektörde atacağımız adımların önemi daha iyi anlaşılacaktır” diye konuştu.

Işık, Türkiye’nin plastik sektöründe karşılaştığı iki temel sorun olduğunu söyledi: “Bunlardan birincisi, petrokimya ürünlerini girdi olarak kullanan bu sektörün yüzde 86 dışa bağımlı olmasıdır. Ne yazık ki bu konuda kısa vadede yapılabilecek fazla bir şey yok. Sektörün yaşadığı ikinci temel sorun ise katmadeğerin düşük olmasıdır. İşte bu konuda, sektörle birlikte kısa, orta ve uzun vadede yapabileceğimiz, yapacağımız çok iş var.”

“Ar-Ge'ye yoğunlaşmak durumundayız”: Işık, geçen yıl ihraç edilen bir kilogram plastik için 2.75 dolar gelir elde edildiğini anlattı: “Bu fiyat, bizi, dünya plastik mamul ihracatını yönlendiren 20 ülkenin içinde 18. sıraya düşürüyor. Bu nedenle plastik sektöründe Ar-Ge, inovasyon, tasarım gibi alanlara yoğunlaşmak durumundayız. Bu açıdan Ar-Ge Reform Paketi’nin tüm sanayi sektörlerimiz için olduğu gibi plastik sektörü için de bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum.”

Bakan Işık, plastik sektöründen Ar-Ge merkezi beklediklerini belirterek, “Artık plastik sektöründeki katmadeğer oranını yükseltme zamanımız geldi. Bunun da tek bir yolu var Ar-Ge, inovasyon ve tasarım. Bu noktada biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi sıra sizde. Plastik sektöründen Ar-Ge merkezi bekliyoruz” dedi.



“Türkiye büyüyor, 2023 hedeflerine ilerliyor”

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli’ye yakışan ve Türkiye’nin büyüme iddiasını yansıtan bir yönetim binasını kazandıran GEPOSB Yönetimi’ne ve sanayicilere teşekkür etti. Vali Güzeloğlu, büyeyen Türkiye’nin hedeflerine emin ve kararlı adımlarla ilerlediğini belirterek, “1.5 milyon metrekarelik bir alanda 15 bin kişilik istihdam ve 2 milyar dolarlık bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Bunun 1 milyar doları doğrudan ihracattır. Bunlar çok önemli, anlamlı ve altı çizilmesi gereken kazanımlar ve başarılardır” diyerek yönetim binasının hayırlı olmasını diledi.



“Metro’nun temellerini atacağız”

GEPOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osmanı Erkan ise GEPOSB’un faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise OSB’lerin ulaşım sorununa çözüm sunduklarını belirterek, “İstanbul metrosuyla bağlantılı metro sisteminin temellerini 2018’de atacağız. Ulaşımda ilk adım olarak 240 otobüs aldık. OSB’lerimize servisler koyduk. Ulaşımı daha iyileştireceğiz. Çünkü bu durum üretimimizi etkileyen önemli faktördür” diye konuştu.