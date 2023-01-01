Eğitim-sanayi işbirliğine İstanbul Modeli

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Bölümü tarafından geliştirilen “Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli” projesi, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan’ın katıldığı protokol imza töreni ile başladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Bölümü’nün geliştirdiği “Okul - Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli” projesi, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından hayata geçirildi.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Nabi Avcı, Bakan Ahmet Erdem ve İSO Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından imzalanan protokolle “Okul Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli” projesi başladı.

Protokolle mesleki eğitim kurumlarıyla sanayi ve sektör birlikleri arasında işbirlikleri sağlanarak arz talep uyumsuzluğunun giderilmesi, yönetimsel ve operasyonel yeni bir mesleki ve teknik eğitim modeli oluşturulması hedefleniyor. Protokol, Proje’nin, İstanbul’dan başlamak üzere, ülkedeki mesleki ve teknik eğitim sisteminin yapısının, ekonomik ve insan kaynaklarına dayalı gereksinimlerinin giderilmesini ve sektörlerin nitelikli işgücü ihtiyacının verimli bir şekilde karşılanmasını sağlayacak.

İSO’daki protokol imza töreninde konuşan Bakan Nabi Avcı, projenin yeni bir model olarak örnek çalışmaların önünü açmasını dilediğini belirterek, mesleki eğitimin önemine dikkat çekti. Avcı, özellikle sanayi kuruluşlarının mesleki eğitime doğrudan katılmasının Milli Eğitim Bakanlığı için çok önemli olduğunu söyledi. Bakan Avcı, “Sanayi kuruluşlarının sahip olduğu engin birikim ve tecrübelerin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki eğitimdeki tecrübesi ve insan kaynakları gücüyle buluşmasından çok önemli neticeler elde edeceğimizi düşünüyoruz. Mesleki eğitimde yetişen gençlerimiz için kullanılan ‘ara eleman’ tabirini artık kullanmıyoruz. Mesleki eğitimden geçen öğrencilerimizin ülke kalkınmasında ve sanayileşmesinde ara değil ‘ana eleman’ olarak rol üstleneceklerine inanıyoruz. Çalışmalarımızı buna göre, hedeflerimizi buna göre belirliyoruz” diye konuştu.

Bakan Avcı, Proje için hazırlanan protokol çerçevesinde seçilen okul ve öğrencilerle ilgili de bilgiler verdi: “Seçilen okullara, yeni teknolojiye uygun makine, ekipman ve donanım için işsizlik sigortası fonundan kaynak aktarılması sağlanacak. İşbirliğine dahil edilen okullarda okuyan öğrencilere iş ve meslek danışmanları tarafından iş arama becerileri, görüşme ve mülakat teknikleri, danışmanlık ve rehberlik hizmeti de verilecek. Bu okullardan mezun olanlar işbaşı eğitim programından öncelikle yararlanacak. İşbaşı eğitim programı süresince katılımcının ücretini, genel sağlık sigortasını, iş kazası meslek hastalığı sigorta primini biz ödeyeceğiz.

Programdan yararlanan öğrencilerimize işletme kadrosunda işe alındığında işveren payı sigorta prim desteği de verilecek. İşbirliği yapılan okullarda işverenlerin talepleri doğrultusunda işsizlere yönelik meslek edindirme eğitimleri yapıldığında eğitici ücretleri, kursiyer cep harçlığı, genel sağlık sigortası ve iş kazası meslek hastalığı sigorta primlerini de ödeyeceğiz. Bu işbirliği sonunda sanayi kuruluşlarımızın üretim gücü ile okullarımızdaki eğitim tecrübesi birleşecek ve karşılıklı akış içinde yeni eğitim imkanları ortaya çıkacak. Protokole arkadaşlarımız ‘İstanbul modeli’ adını uygun bulmuşlar. İnşallah bu model çok başarılı olacak.”