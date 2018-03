EMITT 2016 Fuarı’nda Karadağ standına katılımcılardan yoğun ilgi

Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yeralan EMITT, İstanbul’daki fuarda turizm sektörünü aynı platformda yan yana getirerek güçlü bir sinerjinin oluşumunu sağladı.

Fuar sonrası, Dr. Akkan Suver ile EMITT 2016 Turizm Fuarı üzerine bir söyleşi yaptık.

EMITT 2016 Turizm Fuarı’nın beklenenin üzerinde bir ilgiyle gerçekleştiğini belirten Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, “Türkiye’nin tanıtımından ziyade şehirlerimizin, ören yerlerimizin sunumlarıyla şekillenen fuarda turizmde iddialı ülkelerde yeralmışlardı. Fuar; turizm sektörünün profesyonellerinin biraraya geldikleri ticari bir platform olmasının yanısıra tatil tutkunları içinde bir buluşma adresiydi. Tatil tüketicileri keşfetmek istedikleri destinasyonlar hakkında misafir ülke standlarında, uygun fiyatlarla tatillerini planlamanın heyecanını yaşadılar. Ayrıca fuar süresince turizmde markalaşma, sağlık turizmi ve turizmde yeni arayışlar başlıklarıyla özel panel ve oturumlar da tertiplendi. Katılımcıların ilgi noktası misafir ülkelerin standlarıydı” diye konuştu.

Suver, Fuar’ın konseptiyle ilgili tespitlerini de paylaştı: “Turizm fuarı güzel bir düşünce. Ne var ki fuar alanı İstanbul’un dışında. Ulaşım pek kolay değil. Ulaştınız, arabanızı park ettiğiniz alan gayet bakımsız. Park alanından fuar alanına gelmeniz çamurlu ve çirkin bir arsadan geçmenizle mümkün olabiliyor. Fuar alanının içindeyse tuvaletler girilemez bir manzara arz ediyor. Yerlerde gelişi güzel döşenmiş kablolar hiç de şık değil. Karnınız acıkınca bir sandviç alabilmek hiç de kolay değil. Bu tespitlerim, bir şikayet olarak değerlendirilmemeli. Zira insanlara hizmet vermek için varını yoğunu ortaya koyan turizmcilerin bunu hak etmediklerine inanıyorum. Ayrıca dışarıdan gelen yabancı konuklara, böylesine çaplı ve iddialı bir ortamı çirkinliklerle sunmanın yanlışlığı da ayrı bir paradoks. İyi niyetli turizmcilerin ve istekli ziyaretçilerin bunları hak etmediklerine inanıyorum.”

Suver, Fuar’da dikkatini çeken standlardan da sözetti: “Bütün standlar ellerinden gelen özeni göstermişlerdi. Her bir stand, daha çok ilgi çekmenin telaşı içindeydi. Türkiye’den katılanlar bölgelerinin yöresel özelliklerini ortaya koymanın heyecanını yaşarlarken yabancı katılımcılar uygun fiyatlarla ziyaretçileri ülkelerine davet etmenin planlarını sundu. Türkiye’den Van, Sinop ve Tahta Ev standları dikkatleri üzerinde toplarken misafir ülkelerden sade fakat etkileyici tasarımıyla Karadağ standı katılımcıların beğeni noktası oldu.”

Aynı zamanda Karadağ Fahri Başkonsolosu olan Akkan Suver, şunları dile getirdi: “Karadağ İstanbul’a THY ile Erzurum’dan daha yakın. Bir saat on beş dakikada ulaşacağınız Karadağ; güneşin, kumsalın, denizin, doğanın, eğlencenin ve tarihin keyfinin birarada yaşanabileceği bir ülke. Bu yıl bağımsızlığının onuncu yılını yaşayan Karadağ, Adriyatik’in en eski ve en renkli yerleşim yerlerinden biri olarak tarih ve denizle iç içe geçmiş güzelliğiyle insanlarımızı davette ısrarcılığını, Fuar’daki mütevazi köşesinde güleryüzlü temsilcileriyle bir kez daha kanıtladı.”

Suver, İstanbul’da fuarın daha merkezi bir alanda gerçekleştirilirse daha iyi olacağına inandığını söyledi. Suver, “Katılımcıların gösterdikleri özeni, fuar düzenleyicilerinden de beklemek gerekir. Her şeye rağmen Türk seyahat acenteleri bu fuarda yüksek bir performans sergilediler. Katılımcı vilayetlerimiz büyük bir özveri ve özenle sunumlarını yaptılar. Yabancı ülkelere gelince onlar da varlıklarını güzelliklerle temsil ettiler. Eksik olan Fransa’nın, İspanya’nın, İtalya’nın ve kuzey ülkelerinin yokluğuydu. Gelecek yıl, bu yıl düzenlenen fuardan daha verimli, daha çok katılımlı bir fuarın tertiplenmesi dileğiyle…” dedi.