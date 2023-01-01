“Endüstri 4.0’a ne kadar hazırsınız?” “Valor çözümleriyle ‘akıllı fabrikalar’ yaratabilirsiniz”

CDT Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Alpay Göğüş, “Endüstri 4.0’ın özellikleri göz önüne alındığında Valor çözümleri, elektronik baskı devre üretimi yapılan bir fabrikanın ‘Akıllı Fabrika’ya dönüşümünü sağlayan altyapıdır diyebiliriz” dedi.

CDT Bilgi Teknolojileri Mentor-Valor çözümlerini Türkiye pazarına sundu. Endüstri 4.0 entegrasyonunda önemli rol oynayan Valor çözümleri birbirinden farklı veri altyapısı kullanan, pek çok donanım ve yazılım çözümünün birbiriyle haberleşebilmesini sağlayan bir platform ve bu platform kullanılarak toplanan gerçek zamanlı verilerin değerlendirilmesiyle kendi kendini yöneten bir üretim sistemi sağlıyor.

PCB tasarım ve üretiminin yoğun olduğu tüm sektörlerden önde gelen kuruluşların tercih ettiği Valor çözümleri ‘üretim süreci entegrasyon platformu’ olarak; yazılım, donanım ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerini kullanarak üretim hattındaki bilgilerin anında kurumsal kaynak planlama sistemlerine aktarımından üretim hattı performans değerlendirmesine, üretim ve malzeme izlenebilirliğinin artırılmasından kalite kontrol süreçlerinin kolaylaştırılmasına pek çok fayda sağlıyor.

Valor çözümlerinin PCB üreten firmalar için benzersiz bir çözüm olduğunu belirten CDT Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Alpay Göğüş, bu benzersizliği şöyle açıkladı: “Hem sektörde kullanılan pek çok donanım ve yazılımın entegrasyonunu sağlamaya yönelik hazır bir platform sunması hem de IoT, ortak veri paylaşımı ve analitik yetenekler yardımıyla Endüstri 4.0 geçişi için sunulan sağlam bir altyapı olması Valor çözümlerini benzersiz kılıyor.”

Alpay Göğüş, Valor çözümlerinin PCB tasarım ve üretiminin her aşamasında geleneksel kurumsal kaynak planlama ve üretim-yönetim sistemlerinin yetersiz kaldığı noktalarda devreye girerek bu sistemlerin daha etkin bir biçimde kullanılabilmesini sağladığını belirttti: “Beyaz/elektronik eşya, otomotiv, savunma ve havacılık, dayanıklı tüketim malları, bilişim teknolojileri, telekomünikasyon gibi PCB üretim ve tasarımının yoğun olarak görüldüğü tüm sektörlerde yaygın olarak kullanılan Valor çözümleri, üretim sürecinde uçtan uca çözüm sunuyor. Bu hem PCB üretimi için Endüstri 4.0’a geçişin temelini oluşturacak bir entegrasyon platformu oluşturuyor hem de modüler yapısı sayesinde firmaların öncelikleri doğrultusunda bu geçiş adım adım yapılabiliyor. Endüstri 4.0’ın altı temel prensibi; karşılıklı çalışabilirlik, sanallaştırma, özerk yönetim, gerçek-zamanlı olabilme yeteneği, hizmet oryantasyonu, modülerlik özellikleri göz önüne alındığında Valor çözümleri elektronik baskı devre üretimi yapılan bir fabrikanın ‘Akıllı Fabrika’ya dönüşümünü sağlayan altyapıdır diyebiliriz.”

Türkiye’nin savunma sanayii, otomotiv, elektronik/beyaz eşya gibi sektörlerde dünya standartlarında üretim yapılan, bu alanda dünya devlerini barındıran ve gelecek için oldukça iddialı hedefleri olan bir ülke olduğunu vurgulayan Göğüş, ülkemizin lider firmalarına Valor çözümlerini en kısa zamanda ulaştırarak destek olmak, mevcut yazılım ve donanım yatırımlarını Valor platformu kullanarak güçlendirmelerini, Endüstri 4.0’a geçişe itici bir güç olarak kullanmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.