eTA ‘dijital lojistik sektörü’nü oluşturdu

2019’da Türkiye’nin lideri olacak Elektronik Taşımacılık Ağı eTA, dijital lojistik kavramının ilk temsilcisi olarak 2019 büyüme planlarını çıkardı. Firma vizyon olarak 2019 yılında 100 bin kamyoncuya ulaşarak, günlük 2 bin sefer yapmayı ve pazardaki büyüme fırsatını değerlendirmeyi hedefliyor.

Borusan Lojistik’in hayata geçirdiği Elektronik Taşımacılık Ağı (eTA), KOBİ odağında internet üzerinden nakliyat hizmetini taşıyıcılarla buluşturuyor. 2012’de kurulan eTA, 2014’ün sonunda hayata geçirdiği mobil teknoloji ile 2015’i aylık ortalama yüzde 10 büyüme ve ciroda 3 kat büyümeyle kapadı. Firma, 2016 için aylık ortalama yüzde 15, ciroda ise 4 kat büyüme hedefliyor. eTA Genel Müdürü Hamdi Erçelik, “KOBİ sayısında 6 bine ulaştık. Her ay 1000 KOBİ teklif alıyor. Teklif alan firmaların yarısıyla ticari faaliyetimiz oluyor. Aktif müşteri sayımız her ay aynı oranda artıyor. Borusan Lojistik ile yürüttüğümüz işbirliğiyle 30 bin tekil kamyoncu üyeye ulaştık. Vizyon olarak 2019 yılında 100 bin kamyoncuya ulaşarak, günlük 2 bin sefer yapmayı hedefliyoruz. Pazarda büyük bir büyüme fırsatı var ve biz daha işin başındayız. Bu da geleceğe olan güvenimizi arttırıyor” diyor.



eTA,100 milyon dolar hedefliyor

eTA, bir tarafta bireysel girişimci kamyoncu esnafını Türkiye’nin en büyük, en efektif ve son teknolojileri kullanan filosu haline getirirken, diğer tarafta da Türkiye ekonomisinin dinamiği sayılan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere bu kaynaktan faydalanma imkanı sağlıyor. 2016 yılı gibi ekonomide durağanlığın yaşandığı bir yılda büyüme oranlarını yarattıkları değere bağlayan Hamdi Erçelik, şunları anlatıyor: “Sisteme üye olan nakliyeciler, iş fırsatlarına mobil kanallar üzerinden doğru zamanda ve doğru yerde hızla ulaşıp iş sürekliliğine kavuşurken; yük sahipleri her an takip edilebilir sigortalı nakliye hizmetlerini ilave bedel ödemeden, piyasa fiyatlarında ve pratik bir şekilde alır. Fayda ve fiyat avantajı sağlayarak küçülen pazarda büyüyoruz. İşin özünde Borusan güvencesiyle önemli bir değer yaratıyoruz.” eTA, 2016’da 20 milyon dolara ulaşmayı planladığı cirosunu 2019’da 100 milyon dolara çıkarmayı amaçlıyor.



Akıllı telefon ilgiyi 3’e katladı

2012 yılından 2016’ya teknolojide ciddi oranda gelişme yaşandığını hatırlatan Erçelik, gelişen teknolojileri iş süreçlerine entegre ettiklerini dile getiriyor: “Akıllı telefonun bu kadar hayatın içine girmesiyle kamyoncu ile SMS yoluyla kurduğumuz iletişimi mobil uygulama ile değiştirdik. Yeni uygulama kamyoncuların mevcut tüm işleri görerek, herhangi bir komisyon ödemeden ihaleye katılıp kolayca teklif vermelerini sağlıyor. SMS uygulamasından mobile geçişte 3 katı ilgi görmeye başladık.” Türkiye’de e taşımacılığı eTA’nın başlattığını ve yaratılan sektörün lideri olduklarını anlatan Erçelik, sektörün büyüklüğüne ilişkin ise şu bilgileri veriyor: “Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 2016’nın Ocak ayında yayınlanan Karayolu Taşımacılığı Raporu’na göre lojistik sektörü, 1 tonu 1 kilometre hareket ettirmeyi referans aldığımızda, toplamda 250 milyon ton kilometrelik bir büyüklüğe sahip. Sektörümüzün en büyük temsilcisi olan Borusan Lojistik, günde 3 bin sefer ile yüzde 2.5-3 arasında bir paya sahip. eTA olarak uzun vadede binde seviyelerinde olan durumumuzu yüzdelik dilime çekmeye çalışıyoruz.”



Borusan Lojistik ve eTA’dan işbirliği

Normal koşullarda eTA’nın günlük 200, Borusan Lojistik’in ise 3 bin çıkışı var. Kardeş kuruluş olan Borusan ve eTA Lojistik potansiyeli işbirliğiyle geliştirmeye çalışıyor. eTA’nın sistemine dahil olan Borusan Lojistik’in günlük bin civarında işi eTA’ya akıyor. Sene sonunda 3 binin tamamının eTA’ya çekilmesi bekleniyor. Tehlikeli atık, ağır taşımacılık dışında sektör bağımsız hizmet veren eTA, modeli Türkiye’de tam anlamıyla oturttuktan sonra İran’da benzer bir projeyi hayata geçirecek.