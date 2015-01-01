Fibabanka KOBİ’ye odaklandı, sektörün 2 katı büyüdü

Fiba Holding’in İştiraki Fibabanka, karlı büyüme sürecinin odak noktasına KOBİ’yi yerleştirdi. KOBİ’ye, 2015’te 2.5 milyar TL kredi sağlayan banka, 2016’da yüzde 35-40 aralığında büyüme hedefliyor.

Piyasadaki genel sıkıntıya rağmen “Frene basmadık, büyümeye odaklandık” diyen Fibabanka Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Ergun, “Esnek ve hızlıyız. KOBİ’nin ihtiyacına uygun ürün ve hizmeti doğru zamanda sunuyoruz. Kazanmak isteyen KOBİ’yi Fibabanka’ya farkımızı yaşamaya davet ediyoruz” diyor.

Fibabanka 2015 yılını 17 ilde 67 şube ile tamamladı, yılsonu 72 şubeye ulaşmayı planlıyor. Aktif 15 bin olmak üzere toplam 25 bin KOBİ’ye ulaşan banka, bu yıl KOBİ müşteri adedini aktifi 35 bin, toplam 50 bine çıkarmayı hedefliyor.

Geçen yıl KOBİ’lere sundukları kredi büyüklüğünün 2.5 milyar TL’ye ulaştığını açıklayan Fibabanka Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Ergun, “Başarılı bir 2015 yılı geçirdik. Bankanın toplam krediler içindeki KOBİ ağırlığı yüzde 29’lara çıktı. Sektörde KOBİ kredileri yüzde 15-17 aralığında büyüyor. Fibabanka olarak bu yıl da geçen yıldaki gibi iki katı büyüme amacındayız” diyor.

Piyasalardaki sıkıntılara rağmen Türkiye’nin bu yıl yüzde 3.5-4 aralığında büyüme rakamlarına imza atacağını hatırlatan Emre Ergun, ticari, KOBİ ve tarım odaklı bir büyüme çizgisine sahip olduklarının altını çiziyor: “Esnek ve hızlı hizmet anlayışımızla büyüme hedeflerini yakalayacağız. Fibabanka’nın altyapısı tamam. Müşteri segmentlerini ayırdık ve skor sistemimizi oluşturduk. Mobil ve internet bankacılığı gibi teknolojik yenilikleri hayata geçirdik. Alternatif dağıtım kanallarını kuvvetlendirdik. Bundan sonrası tecrübemizle doğru müşteriye ulaşıp müşterisiyle büyüyen banka yaklaşımımızı geliştirmektir.”

KOBİ’ye özel hizmet özel ürün

Küçük, orta veya büyük ölçeklide eşit dağılımda KOBİ müşterisi bulunan Fibabanka, KOBİ’lere özel ürün ve hizmetleri hayata geçirerek dikkatleri çekiyor. 2014 yılında ‘En İyi KOBİ İnternet Bankacılığı’ ödülünü de alan banka, 2015’te ise KOBİ’lere özel ‘Mobil Bankacılık’ uygulamasını başlattı.

‘Mobil Bankacılık’ta, kullanıcılara özel çek menüsü ve akıllı asistan gibi hizmetler sunduklarını kaydeden Ergun, şu bilgileri veriyor: “KOBİ yöneticilerinin oturduğu yerden her türlü işlemini yürütebildiği ‘Mobil Bankacılığı’ 5 bini aşkın işletmemiz kullanmaya başladı. Yurtdışı örnekleri de gösteriyor ki KOBİ’ler mobil veya internet bankacılığını bireyselden daha fazla kullanıyor. Hatta yurtdışında kullanım oranı 2 katı. ‘İnternet Bankacılığı’nda 7 bin 500 müşterimiz var. Kampanyalarımız devam ediyor. Ocak ayında başlattığımız akıllı telefon kampanyamızda beklentilerin üzerinde talep aldık. Kampanya Nisan sonuna kadar devam edecek ve ardından yeni bir kampanyayı da gündeme alacağız.” Fibabanka’nın Business Kart hizmetinden ise 7 bin 500 işletme faydalanıyor. Yılsonunda bu rakamın 20 bine ulaşması öngörülüyor.

Kredi talepleri minimum 1 saat, maksimum 1 haftada yanıtlanıyor

Fibabanka KOBİ Bankacılığı Bölüm Yöneticisi Ali Durukan ise KOBİ rekabetinde en önemli artılarının esneklik ve hız olduğunu, kredi talebinin 350-400 bin TL’ye kadar şube inisiyatifinde, 2-3 milyonluk kredi talebinin ise ‘KOBİ Bankacılığı’ tarafında 2-3 gün içinde tamamlandığını söylüyor. Daha büyük ölçekli talepler de Kredi Komitesi’ne gidiyor ve maksimum 1 hafta içinde sonuçlanıyor. Durukan, her tip krediyi sağladıklarını ancak ağırlıklı yatırım kredilerini tercih ettiklerini belirtiyor. Zira asıl reel büyüme yatırım kredilerinden geliyor.

Fibabanka’nın KOBİ portföyü 30’u direkt satış ekibi olmak üzere toplam 200 kişiden oluşuyor. Bu dönem en fazla talep; yenilenebilir enerji, sağlık, otomotiv yan sanayi, petro-kimya ile eğitim sektöründen alınıyor. Durukan, “5. yılımızı devirdik. Şunu gördük ki bizimle bir kez çalışmaya başlayan KOBİ bizi bırakmıyor. Dolayısıyla şubeleşme çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Ocak 2016’dan sonra Marmaris şubesini açtık. Şimdi Trabzon şubesini açıyoruz. Yılsonunda 72 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

Fibabanka’nın başarısı saha ziyaretleri

Fibabanka, takipteki alacak oranı en düşük bankalardan biri. “Bunu bir başarı olarak görmüyoruz” diyen Emre Ergun, “Peki bu kadar düşük bir oranı nasıl yakalıyorsunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtlıyor: “Genel Müdürümüz başta olmak üzere tüm ekip ile sahadayız. Müşteriyi tanıyor, ihtiyacını görüyor ve gerektiğinde doğru yönlendirmek için çalışıyoruz. Özellikle yatırım yaparken bankamızla çalışmak isteyen KOBİ’ler işin uzmanlarından danışmanlık hizmeti alıyor.”

Bu dönem risklerin yüksek olduğunu, yatırım kredilerinde yüzde 10’luk bir düşüş yaşandığını kaydeden Ergun, müşteri yaklaşımında birkaç kriterden ziyade resmin tamamına bakmaya çalıştıklarını ve müşterinin iyi niyetine çok önem verdiklerini söylüyor. Firma değerlendirmelerinde tek başına rakamların bir anlam ifade etmediğini aktaran Ergun, anlayışlarını şöyle detaylandırıyor: “Terzi usulü hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Bu hizmeti sunarken de ‘Firma kimlerle çalışıyor? Firma sahibinin tecrübesi ve uzmanlığı var mı? İşinin başında mı, morali yüksek mi ve ayağını yorganına göre uzatıyor mu?’ gibi noktalara da dikkat ediyoruz.”

Bu dönem mevduat maliyetlerinde bir yükselme olduğunu, yüzde 70-80 mevduata dayalı kredi sağladıklarını dile getiren Ergun, “Müşterilerimizin faiz oranlarını artırmaktan ziyade rekabetçi olmaya gayret gösteriyoruz. Kar marjından fedakarlık yaparak kredi maliyetini düşük tutmaya çalışıyoruz. IFC ve EBRD’nin bankamıza ortak olması nedeniyle önümüzdeki dönem uzun vadeli fon sağlamada yeni gelişmeler olabilir” bilgisini veriyor.

Tarım sektörü Fibabanka’nın gündeminde

Fibabanka’nın büyüme stratejisi 3’lü sac ayağına bağlı: Ticari, KOBİ ve Tarım. Tarım Bankacılığı’nın kendisine bağlı ayrı bir birim olduğunu söyleyen Emre Ergun, “Tarıma yatırımı doğru buluyoruz. Bunun için ayrı bir satış ekibimiz var. 12 şubede 30 kişilik ekiple satış yapıyoruz. Ege Bölgesi’nde tarıma özel şube açılışlarımız devam edecek. Tarımda önümüzdeki dönem daha iddialı olacağız” açıklamasını yapıyor. Ergun, tarım alanında uluslararası fonları Türkiye’ye getirme girişimleri olduğunu ve önümüzdeki dönem ucuz kaynak sağlayabileceklerini duyuruyor.