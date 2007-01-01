Türkiye'nin ilk bölgesel girişim sermayesi fonu, 43 ile destek sağlayacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde Avrupa Yatırım Fonu ile birlikte Türkiye'nin ilk bölgesel girişim sermayesi olan G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi geliştirildi. Fon kapsamında yatırımların en az yüzde 50’sinin GAP Bölgesi’ne, diğer yüzde 50’sinin ise kişi başına düşen gelirin ulusal ortalamanın yüzde 75’in altına düştüğü bölgelere yapılması amaçlanıyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Türkiye'nin ilk bölgesel risk sermayesi fonu olan G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu oluşturuldu. G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu, Anadolu’da küçük ölçekli işletmelerin finansal destek araçlarına daha kolay ulaşmalarını sağlamayı hedefliyor.

43 ilde başarılı girişimciye destek

Rekabetçi Sektörler Programı’na Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sunulan G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi, Türkiye’nin gelişmekte olan bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlerin fi- nansmana erişiminde geleneksel banka kredilerin- den farklı bir kaynak sağlayarak, özellikle iyi bir fik- re sahip olan, gelişmek, yeni teknoloji geliştirmek isteyen ve büyüme potansiyeli olan KOBİ'lerin gerekli sermayeye ulaşmaları açısından büyük bir önem taşıyor. Avrupa Yatırım Fonu’nun tecrübesi ile hayata geçirilen G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi İstanbul Risk Sermayesi Girişimi tara- fından da destekleniyor.

Firmalara destek nasıl sağlanıyor?

Rekabetçi Sektörler Programı adına Proje’yi yöneten Avrupa Yatırım Fonu, bunun için Proje fo- nunun KOBİ’lere aktarılmasını ‘finansal aracılar’ üzerinden sağlıyor. G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu’nun kurulması ve yönetilmesi için bağımsız bir fon yöneticisi yetkilendirilmiş bulunuyor. The Abraaj Group tarafından bağımsız olarak yönetilen 20 milyon Avroluk fonun bölgede 5 ila 6 işletmeye yatırım yapması bekleni- yor. Fon yatırımlarından faydalanacak firmaların "çalışan sayısının 250'den az ve cirosunun 50 mil- yon Avro'dan düşük" veya "bilanço büyüklüğünün 43 milyon Avro'dan düşük olması" şartı aranıyor.

Bu yatırımların hayata geçmesi ise bölge ekono- misinin kalkınmasına katkı anlamına geliyor. Proje çerçevesinde fon yöneticileri KOBİ’lere sadece sermaye sağlamakla kalmayacak, aktif ortak olarak yatırım yaptıkları işletmelerin rekabet ortamında daha çok büyüyebilmeleri için daha profesyonel yönetim süreçleri kazanmalarından uluslararası iş ağlantılarına kadar geniş bir yelpazede değer yaratacaklar.

Rekabetçi Sektörler Programı nedir?

Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali işbirliği anlaşması çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, yaklaşık 900 milyon avroluk bir bütçeyi projeler aracılığı ile kullandıran bir programdır. 2007 yılından bu yana yürütülen Program ile Türkiye'deki bölgesel farklılıkların dengelenmesi için KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması amaçlanıyor. Program’ın, 2007-2013 yıllarını kapsayan ilk döneminde yaklaşık 500 milyon avro bütçeyle Hatay'dan Sinop'a, Mardin'den Yozgat'a 43 ilde büyük çaplı yatırımlar hayata geçiriliyor. Rekabetçi Sektörler Programı ile KOBİ'lerin altyapı ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılayacak ortak kullanım atölyeleri ve üretim tesislerinin kurulması, yenilikçi teknolojilerle üretimin katmadeğerinin artırılması, finansa erişim ve turizm altyapısının geliştirilmesini sağlayan projelere mali kaynak aktarılıyor.