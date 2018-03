Gebze Ticaret Odası, “İhracatın Yeni Yıldızları”nı ödüllendirdi

Gebze Ticaret Odası tarafından düzenlenen “İhracatın Yeni Yıldızları” Ödül Töreni, Gebze’de Şekerpınar’da Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, GTO Başkanı Nail Çiler ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Gebze’de gerçekleştirildi.