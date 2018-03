Girişimcilikte Önce Kadın Projesi: 10 ilde 10 bin kadın

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Girişimcilikte Önce Kadın Projesi, ilk yılında 10 ilde 10 bin kadına ulaştı.

Ürettiği ürünleri gelire dönüştürmek isteyen kadınların, girişimcilik kapasitelerini iletişim teknolojilerinin desteğiyle artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Girişimcilikte Önce Kadın Projesi ilk yılında yaklaşık 10 bin kadına ulaştı.

Proje çerçevesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve kendileri için özel olarak oluşturulan oncekadin.gov.tr adresindeki dijital mağaza üzerinden ürünlerini satışa sunarak en yüksek ticari performansı sergileyen kadınları ödüllendirmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç.Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel ve Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Gönç’ün katılımlarıyla “Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması Ödül Töreni” düzenlendi. Yarışmada, Eskişehir’den Sebahat Oral birinci, Samsun’dan Asuman Kanca ikinci, İstanbul’dan Nazik Kocaoğlu üçüncü olurken Samsun’dan Neslihan Kayhan ve İstanbul’dan Rabia Özdemir Tokat ise Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.



Toplam 26 bin 500 liralık can suyu desteği

Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması değerlendirmesine, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Samsun, Bursa, Diyarbakır, Elazığ ve Giresun’da belirlenen halk eğitimi merkezlerinde Nisan-Aralık 2015 tarihleri arasında eğitim alan kadın kursiyerler katıldı. Eğitim alan tüm kadınların kendi üretimleri olan el yapımı ürünlerle katıldığı ve projenin internet sitesi aracılığıyla satış yaptığı yarışmaya başvurular, proje ortaklarının temsilcilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Bugüne kadar 13 bin ürün dijital mağaza üzerinden satışa sunuldu. Tüm kursiyerlerin katılım sertifikası aldığı projede ayrıca 300 kadının da KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden yararlanması hedefleniyor.



100 erkeğe 31 kadın girişimci düşüyor

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç.Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu, “Kadınlarımızı üretime teşvik için bu projeyi önemsiyor ve kadın girişimcilerimizi her alanda destekleyeceğimizi ifade ediyoruz” dedi.

Günümüzde işsizlik ve istihdamın tüm dünyada önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: “Dünya Bankası'nın tahminlerine göre; yaklaşık 2 milyar kişi çalışma çağında olmasına rağmen işgücü piyasasına katılamıyor. Bununla birlikte mevcut istihdam oranlarının korunabilmesi için 2027 yılına kadar 600 milyon yeni işe ihtiyaç duyuluyor. Her 100 erkeğe 31 kadın girişimcinin düştüğü ülkemizde kadın girişimciliğinin ve kadının ekonomiye katılımının teşvik edilmesi, açık ve net bir ihtiyaç olarak önümüzde duruyor. Dolayısıyla kadın girişimciliğinin desteklenmesini öncelikli kurumsal sosyal sorumluluklarımız arasında görüyor ve kadınlarımızın girişimcilik fırsatlarından eşit faydalanması için mobil iletişim teknolojilerinin gücünü kullanarak çeşitli projeler yürütüyoruz.”

Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Gönç, küreselleşme sürecinde, uluslararası rekabete dayanma gücüne kavuşmuş ve verimliliğin her alanda en üst düzeyde sağlandığı bir ülke olma yolundaki Türkiye’nin, hayallerini gerçekleştirebilmesi için en gerekli unsurlardan biri olan bilişimi, tüm topluma yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.