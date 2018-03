GTÜ 3. Girişimcilik Zirvesi’nde zirvedeki girişimciler deneyimlerini paylaştı “Girişimci Fikirler Dijital Çözümler”

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) tarafından Kocaeli’de, “Girişimci Fikirler Dijital Çözümler” sloganıyla düzenlenen 3. Girişimcilik Zirvesi’nde (Girişimcilik Zirvesi ’17) geleceğin potansiyel girişimcileri, girişimciliğin zirvesinde olan sanayici ve işadamları ile buluştu.

Gebze Teknik Üniversitesi tarafından Türkiye’nin öncü sanayicilerini, sektörlerinde fark yaratan girişimcilerini ve geleceğin potansiyel girişimci öğrencilerini buluşturmak amacıyla “Girişimci Fikirler Dijital Çözümler” sloganıyla düzenlenen Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 3. Girişimcilik Zirvesi (Girişimcilik Zirvesi ’17), Kocaeli’de gerçekleştirildi. Zirve, girişimciliğin küresel gelişimine yön veren fikir liderlerini, bölge sanayicileri ve öğrencilerle bir araya getirerek, girişimciliği desteklemek, başarı hikayelerini yaymak, küresel girişimcilik vizyonunun gelişmesini sağlamak ve ideal iş ortamını oluşturmak için işbirliklerine zemin hazırlamak amacı ile yapıldı.

Zirve’ye, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Vali Yardımcısı ve Gebze Kaymakam Vekili Hasan Gözen, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Çayırova Kaymakamı Mustafa Hotman, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, GTÜ Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar, GTÜ İşletme Fakültesi Dekanı ve Zirve Komite Başkanı Prof.Dr. Ebru Tümer Kabadayı, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi (Kocaeli Alikahya OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Kocaeli Alikahya OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Sultan Hamit Velioğlu, TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, Gebze Kömürcüler OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, Kocaeli Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa R. Türker, Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, Birlik OSB (BOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Telli, Arslanbey OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Ertuğ’un yanısıra OSB başkanları, sanayiciler, işadamaları, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.



1.GÜN



“Girişimci yalnız hayal kuran değil, eyleme geçendir”

Zirve’de açılış konuşmasını yapan GTÜ İşletme Fakültesi Dekanı ve Zirve Komite Başkanı Prof.Dr. Ebru Tümer Kabadayı, değişimin sosyalleştiğimiz mecralara kadar uzandığını belirterek, “Girişimciler, günümüzün değişim ortamına en iyi adapte olabilecek hatta yönlendirebilecek aktörlerdir” dedi.

GTÜ’nün girişimciliği destekleyen bir ekosistemin oluşturulmasının çok daha fazla çaba gerektirdiğinin farkında olduğunu kaydeden Kabadayı, geleceğin potansiyel girişimcilerine öncü olmak istediklerini söyledi. 4. Sanayi Devrimi’nde dijitalin ön planda olacağına değinen Kabadayı, Drucker’ın “Girişimcilik ne bir bilim ne sanattır. Gerçek girişimci yalnızca hayal kuran değil, eyleme geçendir” sözünü anımsatarak, girişimcilere doğru zamanı beklemek yerine fikirlerini bir an önce hayata geçirmelerini önerdi.



“Hiçbir rüzgar rotasını belirlemeyen gemiye yardımcı olmaz”

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, girişimciliği çok küçük adımlarla başlayan yolculukların, kesin inanmışlıkların öyküsü olarak tanımladı. Büyük girişimci olmak için günümüzde büyük sermayelerin gerekmediğini de aktaran Güzeloğlu, “Sermaye; artık kendiniz, sahip olduğunuz bilginiz, birikiminiz ve aklınızdır” dedi. Emeksiz kazanılan hiçbir şeyin değeri ve anlamı olmayacağını söyleyen Güzeloğlu, konuşmasında “Hiçbir rüzgar rotasını belirlemeyen gemiye yardımcı olmaz” sözünü anımsattı ve genç girişimci adaylarına seslendi: “İdeali ararken kendinizi geleceğe hazırlarken doğru kişiler ve modellerle buluşmak size yol haritasında çok sağlıklı ipuçları sunacaktır.”



“Hayal kuranlar fark yaratır”

Ana teması “Girişimci Fikirler Dijital Çözümler” olan 3. GTÜ Girişimcilik Zirvesi’nde, Türkiye’nin rol model girişimcilerini, öncü sanayicilerini ve potansiyel girişimcilerini buluşturan yenilikçi bir platform oluşturmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyleyen GTÜ Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, “Girişimcilik, tüm dünyada istihdam yaratmanın ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın önemli katalizörlerindendir. Ayrıca girişimciliğin sadece ekonomik alanda değil; ülkelerin sosyal, kültürel, siyasal, hatta askeri alanlarda da rekabet gücünü artırması için gerekli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Gebze Teknik Üniversitesi olarak girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi üzerine ve inovatif girişimciliği, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında bir yapı taşı haline getirme amacına destek verme yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Silikon Vadisi’nde StarTURK isimli kuluçka merkezinin kurulması projesinde ve Gebze’de kurulmakta olan Bilişim Vadisi projesinde stratejik ortak olarak yer aldıklarını hatırlatan Görgün, bu çabaların GTÜ’yü TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” sıralamasında 11. sıradan 7. sıraya taşıdığını anlattı. Görgün, sözlerini şöyle tamamladı: “Dijital çağın getirdiği fırsatlardan yararlanmak, ancak ve ancak risk alabilen, cesaretli, hayal kurabilen, vizyonu olan, fark yaratabilen, inisiyatif kullanan, yaptığı işe tutkuyla bağlanan, Ar-Ge ve inovasyonu başarıyla kullanabilen genç girişimcilerle mümkün olacaktır. Bizler de Gebze Teknik Üniversitesi olarak geleneksel üniversite anlayışının üzerinde, yenilikçi, cesur ve yorulmak bilmez bir çabayla yüksek teknoloji üretimine katkıda bulunacak girişimci ruha sahip araştırmacılar ve öğrenciler yetiştirme gayretindeyiz.”



“Akıla yatırım ve katmadeğerli üretim yapmalıyız”

Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, girişimciliğin ülkelerin kalkınmasında ve gelişmesinde itici güç olduğunu belirterek, “Herşey hayal etmekle başlar” sözünü anımsattı. “Hayallerinizden asla vazgeçmeyiniz. Zenginlik ve refaha giden yol girişimcilikten geçer” diyen Çiler, GTO olarak uygulamalı girişimcilik eğitimleri verdiklerini anlattı. Çiler, dünyada para eden tek şeye; akıla yatırım ve katmadeğerli üretim yapmamız gerektiğini vurguladı.



“İyi eğitim almalı, çok çalışmalı, fırsatları iyi değerlendirmeli”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, konuşmasında işsizlik rakamlarını gözler önüne sererek girişimcilere ülkenin ne kadar ihtiyaç duyduğundu söyledi. Zeytinoğlu, Oda olarak verdikleri girişimcilik eğitimlerinden sözetti. Girişimci adaylarına “Hiçbir zaman tren kaçtı diye düşünmeyin” diye seslenen Zeytinoğlu, onlara iyi eğitim almalarını, çok çalışmalarını ve fırsatları iyi değerlendirmelerini önerdi.



Önemli olan girişimcilik ruhunu kaybetmemek

Sanayici kimliği olan bir belediye başkanı olduğunu vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, gençlerin girişimcilik ruhlarını ortaya çıkarmaları konusunda üniversitelerle işbirliği yaparak hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi. Köşker, bu konuda gençlere önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi. Şirketinin Çin’de bile ofisi bulunduğundan sözeden Köşker, girişimcilik ruhunu kaybetmememizin önemli olduğuna değindi.

“Küresel Rekabet ve Yenilikçi Türkiye: Girişimcilik Ekosistemiyle Fark Yaratmak” başlıklı oturumun başkanlığını Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cengiz Yılmaz yürüttü. TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdulsamet Temel, “Girişimcilik; dünyanın belki de tüm sorunlarının çözülebileceği yegane çözümdür” dedi. Girişimcilik ekosisteminin sağlıklı işlemesinin önemine değinen Temel, girişimciliği kariyer seçeneği olarak görenler açısından Türkiye’nin dünyada birinci olduğunu ifade etti.

Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bayraktar, holdingin kuruluş öyküsünü katılımcılarla paylaşarak, gelinen noktada dünya markası ve kendisinden 5 kat büyük Odelo grubunu satın aldıklarını anlattı. Slovenya ve Almanya’da fabrikaları olan Odelo ile birlikte 2019’da cirolarını 510 milyon Avro’ya çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Bayraktar, şirket birleşmelerinde uyumun önemini vurguladı. Çin, Almanya, Slovenya ve Meksika’da faaliyet gösterdiklerini belirten Bayraktar, dünya klasmanında bir firma olma vizyonunu benimsediklerini dile getirdi.

Girişimciler sayesinde ekonominin değiştiğini ve değişmeye devam edeceğini kaydeden P&G Türkiye, Kafkaslar ve Avrupa Bölgesi Bilgi Teknolojileri ve Global İş Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Özgür Genç, P&G olarak inovasyona çok önem verdiklerini aktardı. Girişimciler için bütün bürokrasinin basitleştirilmesi gerektiğine değinen Genç, bir ülkede girişimcilik ekosisteminin oluşması için yetişmiş insan gücünün gerekliliğine işaret etti, hayatboyu öğrenmeyi bırakmamak gerektiğini vurguladı.

“Girişimcilik hayalle beslenir” diyen Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, bütün genç girişimcilere örnek olması amacıyla Sarkuysan’ın kuruluş öyküsünü katılımcılarla paylaşarak, “2009’da ABD’de, New York’ta ilk sanayi tesisi Sarkuysan’ındır. İkinci tesis Georgia’dadır. Türkiye’deki ciromuz 1 milyar doların üzerinde, ABD’de 250 milyon dolar, hedefimiz ABD’de 1 milyar dolar ciroya ulaşmak” dedi. Çaycı, gençlere güneş doğduğunda koşmalarını hem de bir önceki günden daha da hızlı koşuyor olmaları gerektiğini bilerek hareket etmelerini önerdi.

Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis, ailesi ve kendisinin Bitlis’ten Malatya’ya Malatya’dan İstanbul’a uzanan öyküsünü paylaşarak, bugün 2 bin kişi çalıştıran kuruluşlarını yeni bir fabrikayla büyütmeye çalıştıklarını anlattı.

Simge Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Durdu, 9 yaşında başlayan girişimcilik öyküsünü paylaşarak, kendi öyküsünde olduğu gibi bazen kayıplar da yaşanabileceğini ama vazgeçmeden yola devam etmek gerektiğini vurguladı. Tek değişmeyen şeyin değişim olduğunu aktaran Durdu, bugün turizm, inşaat, akaryakıt ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

“Girişimcilik Ekosistemine Yön Veren Dönüştürücü Aktörler: Organize Sanayi Bölgeleri” başlıklı oturumun başkanlığını yürüten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, üniversiteler ve OSB’lerin işbirliğinin öneminin altını çizdi. Çiler, Türkiye’de bulunan 310 OSB arasında Gebze’deki OSB’lerin süper ligde yer aldığını söyledi.

Kocaeli Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa R. Türker, iş hayatında 40 yıllık tecrübesi bulunduğunu belirterek, ülkede üniversite sayısının artmasına rağmen eğitim kalitesinin oldukça düşük seviyede olduğunu söyledi. Türker, genç girişimci adaylarına seslenerek, “Öncelikle kendinizi çok iyi yetiştirin. Öncelikle siz kendinizi çok sevin. Hiçbir zaman hedefiniz sıradan adam olmak olmasın” dedi. Süreklilik arzetmediği sürece zaman zaman hatalar yapılabileceğini de ifade eden Türker, komik bulunsa dahi fikirlerin cesaretle dile getirilmesi gerektiğini vurguladı: “Üreten biri olmaya gayret edin, yılmadan sabırla çalışmak zorundasınız. Yaptığınız işten zevk alın, görev adamı olun.”

Birlik OSB (BOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Telli, bir müteşebbis olarak ülkesine katmadeğer sağlamak için çalıştığına değindi: “Ar-Ge konusunda trene mutlaka binmeliyiz.” Bugün kendi şirketinin Marmaray’a hizmet sunar hale geldiğini aktaran Telli, mucizevi bir iş yapmadığını, “Biz Türkiye’de bu işi daha iyi nasıl yaparız?” diyerek her ay şirketinin Ar-Ge mühendisleriyle biraraya geldiğini anlattı. Big data (büyük veri) uygulamalarının ham bilgilerini sanayiye ve günlük hayata entegre edecek yazılımların önümüzdeki 10-15 yılın konusu olacağı öngörüsünde bulunan Şenol Telli, “Önümüzdeki dönemde benim ilgimi çeken ve yatırım yapmayı düşündüğüm alanlardan bir tanesi big data yazılımları” açıklamasını yaptı.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Türkiye’deki otomobil üretiminin serüvenini paylaşarak, bugün otomotiv sanayisinin en çok ihracat yapan sektör haline geldiğini aktardı. 20 bin kişi istihdam eden 100 fabrikasıyla TOSB’da 13 Ar-Ge merkezi bulunduğundan sözeden Çiftçi, otomotiv yan sanayisinin 9-10 milyar dolar olmak üzere otomotiv sektörünün bu yıl, 27 milyar dolar civarında ihracat hedeflediğini anlattı. Çiftçi, bugüne kadar Türkiye’de üretilen hiçbir aracın geri çağrılmadığını ve aynı sorumluluğun yan sanayi içinde de var olduğunu belirtti. Sürekli yenilik gereken, eğitim ve öğretimin hiç bitmediği bir iş piyasası bulunduğuna dikkat çeken Çiftçi, günümüzde coğrafi ve siyasi sınırların hiçbir anlamı kalmadığını, girişimci adaylarının dünyanın her yerinde rakipleri bulunduğunu kaydetti. Otomotiv sektörünün sorgulayabilen, dünyayla iletişime ve etkileşime hazır, en az bir lisan bilen, kendine güvenen, sıradan değil özgün olabilen insanlara ihtiyaç duyduğundan sözeden Çiftçi, otomotiv sanayisinin her geçen gün daha fazla dijitalleştiğini anımsattı.

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, İMES Sanayi Sitesi ile başlayan çalışmalarının İMES OSB ile devam ettiğini, Yalova İMES OSB ile de daha büyük ölçekte devam edeceğini açıkladı. Makine ihtisas OSB olarak kurulan İMES OSB’nin kuruluş öyküsünü paylaşan İrfan Küçükay, 20 yıllık süreçte bir sanayi sitesinden, içerisinde fabrikalarının yüzde 50’sinden fazlası faal bir OSB’ye ulaştıklarını anlattı. Önümüzdeki yıl İMES OSB’de yüzde 100 doluluğa ulaşacaklarını ifade eden Küçükay, Yalovo’da kurucakları OSB için taleplerin gelmeye devam ettiğini söyledi. Hayal etmenin önemini vurgulayan Küçükay, “Hayal edin sevgili gençler. Hayalleriniz varsa gerçekleştirebilirsiniz” dedi. Bugün İMES OSB’de uzay çatıları yapılabildiğini belirten Küçükay, staj yapmaları halinde gençlerin kendi işlerini kurmada önlerinin çok açık olacağını dile getirdi.

Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, OSB’lerin Avrupa’daki sanayi tesislerinden örnek alınarak kurulduğunu aktardı. Girişimciliğin bir fikri işe dönüştürme sanatı olduğunu söyleyen Silahtaroğlu, yeni nesil girişimcileri başarıya taşıyacak en kritik iki hususun teşebbüs gücü ve iletişim kurma kabiliyeti olduğunu belirtti: “Eğer işinizi aşkla severseniz, mutlaka başarılı olursunuz. İletişim ağınızı ne kadar genişletirseniz o kadar başarılı olursunuz.” Makine İhtisas OSB’nin de bir girişimcilik hikayesi olduğuna değinen Silahtaroğlu, “Bugün Dilovası’nda altyapısı mükemmel bir bölgede üretim yapıyoruz” dedi. Silahtaroğlu, girişimcilerin ortak özelliklerini sıraladı: “Temkinli risk alırlar, ikna güçleri yüksektir, sabırlıdır, iyimserdir, fırsatları takip eder, iş etiğine önem verir azimlidir.” Silahtaroğlu, “Şans hazır olana gelir” diyerek, hazırlanmanın rotasını şu sözlerle çizdi: “Trendleri takip edeceğiz, problemleri çözeceğiz. Piyasadaki boşlukları takip edeceğiz. Müşterileri sürekli dinleyin. Yanınızda not defteri taşıyın.” Startupların ve yeni girişimcilerinin amacının daha önce sunulmamışı sunmak olduğunu vurgulayan Silahtaroğlu, startup olmak isteyenlere; “Buyurun, biz size yer vereceğiz, imkan vereceğiz” sözünü verdi. “Yeni fikirlerle bize gelin” çağrısını yapan Silahtaroğlu, GTÜ öğretim üyeleriyle birlikte bu fırsatı üniversitenin öğrencilerine vereceklerini açıkladı. Genç girişimci adaylarının akıllı makinelerin nasıl yapılacağı konusuna odaklanmalarını isteyen Silahtaroğlu, “Akıllı, daha nitelikli üretimi ön plana çıkaracak çözümleri mutlaka üretmeliyiz” diye konuştu ve photonics, biyoteknoloji ve nanoteknolojinin çok yakında yükselen değer haline geleceğini de sözlerine ekledi.

Arslanbey OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Ertuğ, girişimcilik öyküsünü paylaşarak, girişimcinin önce kendisini, sonra çevresini sevmesi gerektiğini söyledi. Okul, iş ve aileyi benimsemek ve sevmenin önemine değinen Ertuğ, genç girişimci adaylarını 2016’da 100 milyon doları aşan cirosuyla “dünyanın en modern makine fabrikası” diye nitelediği fabrikasını görmeye davet etti. Fabrikasının Çin ve Hindistan dahil 10 ülkeye ihracat yaptığını, bir de lastik fabrikası bulunduğunu, hep başarılı insanları örnek aldığını anlatan Ertuğ, “İşçiydim, 0’dan geldim, çok çalışmak gerekiyor” dedi.

Gebze Kömürcüler OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, girişimcilik öyküsünü paylaşarak, işe başladığında hep hayal kurduğunu belirtti. Yıldırım, bugün kömür şirketinin yanısıra tersanesi, lojistik şirketleri, madenler, yurtdışındaki limanlarıyla toplam 21 limanı olan dünyanın 4 kıtasında faaliyet gösteren bir şirketler grubunu kardeşleriyle birlikte yönettiğini anlattı. “Hayaliniz ve hedefiniz olursa işveren olursunuz” diyen Yıldırım, hayallerin gerçek olabildiğini söyledi. Kalifiye elemanlara ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Yıldırım, Dilovası’nda Yılport Meslek Lisesi’ni kurduklarını da aktardı. Yıldırım, Türkiye’nin diğer bölgelerinde kurdukları meslek ve fen liselerinden de söz etti. 3 kardeş olduklarını ve üçünün de bir üçgenin köşesi olarak holdingi yönettiklerini ifade eden Yıldırım, holding olarak Türkiye’yi dünyaya en iyi, en güzel şekilde tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.



2. GÜN



Zirvenin ikinci gününde açılış konuşmasını yapan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, genç girişimcileri teoriyi pratiğe dökmeleri için GOSB’a davet etti.

Konuşmanın ardından başlayan “Dijtal Girişimciler” başlıklı oturumun başkanlığını İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu yürüttü. Oturumda Armut.com Kurucusu ve Genel Müdürü Başak Taşpınar Değim, Portakal Ekibi Teknoloji Sorumlusu Demirhan Aydın, isinisev.com Kurucusu Duygu Aynur, Lidyana.com CEO’su Hakan Baş, startups.watch Kurucusu ve “Dijital Girişimcilik Rehberi” adlı kitabın Yazarı Serkan Ünsal, dijital girişimcilik üzerine deneyimlerini ve sektörün fırsatlarını aktardı.

“Girişimcilikte Dönüştürücü Aktörler: Kadın Girişimciler” oturumunun başkanlığını İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Şebnem Burnaz yürütürken TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, TULIP Kurucusu ve Koordinatörü Prof.Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Öznur Başaran, Dress Best Uniforms, CEO’su Rana Tülin Yazıcı konuştu. Oturumda kadın girişimcilerin girişimcilikte dönüştürücü aktörler olduğu üzerinde duruldu, girişimcilik ekosisteminin onlara duyduğu ihtiyaç saptandı.

“Dijital Girişimcilikte Melek Yatırımcılar” başlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Lütfihak Alpkan’ın oturum başkanlığında; Galata Business Angels Genel Sekreteri Ata Uzunhasan, Kolay İK Teknoloji Direktörü Efecan Erdur, Keiretsu Forum Türkiye Melek Yatırımcı Ağı Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Günce Önür, SmartsUnited.com Kurucusu ve Genel Müdürü Kazım Yalçınoğlu, İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan tarafından girişimcilere yön verecek olan destekler anlatıldı.