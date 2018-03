HİS Projesiyle İMES

İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, “Türk sanayisinin önemli kilometre taşlarından biri olan İMES’te başlattığımız ‘HİS Projesi’ ile hayatın gerçeklerini ve yaşamın güzelliklerini sanayi ile birleştirmeye çalışıyoruz” diyor.

İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, kurulduğu günden itibaren bünyesinde yeralan İMES, DES, KADASON ve Fabrikalar Bölgesi ile İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nin her geçen gün ivmesini artırarak Türkiye’nin önemli sanayi bölgelerinden biri olduğunu söylüyor.

Üretimi, ihracatı ve istihdamı ile Türkiye’deki OSB’ler içerisinde her zaman ilk sıralarda yeralan sanayi bölgesinin Türkiye ekonomisine sağladığı katkının yanında, sanayicisinin beklentilerinin de ötesinde hizmetler sunduğunu vurgulayan Kemal Akar, şunları dile getiriyor: “Türkiye’nin önemli kilometre taşlarından biri olan ve sanayi bölgemiz içerisinde yeralan sanayi sitemiz İMES’te de sunduğumuz hizmetlerle sanayimize değer katma, marka değerimizi yükseltme ve sanayicimize her zaman İMES’te bulunmanın ayrıcalığını yaşatma çabası içerisindeyiz. Bizler günümüz şartlarının bir sonucu olarak, klasik hayattan kopuk, çevreden ve medeniyetten uzak, ilkel şartlarda sanayicilik yerine, Ar-Ge’den üretime, tanıtımdan satışa sanayiyi hayatın bir parçası olarak görüyor, ‘Hayatın İçinden Sanayi’ dediğimiz ‘HİS Projesi’ ile hayatın gerçeklerini ve yaşamın güzelliklerini sanayi ile birleştirmeye çalışıyoruz.”

Kemal Akar, katılımcılarının istek ve beklentilerine uygun yönetim vizyonları çerçevesinde, çevreye ve insana saygılı, dünün deneyimlerinin ışığında kalıcı ve örnek sanayi modeli oluşturmak için çalıştıklarını ifade ediyor: “Yatırım ve projelerimizin tamamını HİS Projesi çerçevesinde değerlendiriyoruz. Bölgemize yaptığımız önemli bir yatırım olan İMES Park Projesi de HİS Projemiz’in önemli bir parçasını oluşturuyor. Yüksek standartlarıyla İMES’in çağdaş yüzüne, sanayicisine değer kattı ve katmaya da devam edecek. İMES Park Projemiz, Sheraton Four Point markasıyla 4 yıldızlı Business Otel, 26 işyerinden oluşan AVM, 9 bin metrekarelik Metro GrossMarket kapalı ve açık otoparklardan oluşuyor. Bölgenin cazibe merkezi olan İMES marka değerini artıracak ve bölgesine değer katacak, Türkiye de planlı sanayileşmenin ilk örneklerinden olan ve her zaman ilkleri yapan İMES, bu projesi ile de diğer sanayi sitelerine model teşkil edecektir.”

Kemal Akar, “İMES olarak 40 yılı aşkın süredir, başta sanayicimize olmak üzere, ülkemiz ve milletimize karşı her zaman sorumluluk bilinciyle hareket ediyor, Türkiye’yi başarıya taşıyacak projelerin mimarı olma gayesiyle çaba sarf ediyoruz. İMES’te büyük değişimler yaşanıyor ve yaşanan gelişim ve değişimde de farklılaşan yönetim tarzımızın küçükte olsa katkısı olduğunu bilmek bizleri ayrıca mutlu ediyor” diye konuşuyor.