HKTM; hareket ve kontrol teknolojilerinde önder olmayı hedefliyor

HKTM (Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl, yeni dönemde daha karlılık odaklı çalıştıklarını vurgulayarak, Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüklerini ve teşvik kapsamında da önümüzdeki 1.5 yıl içinde toplamda 1.5 milyon TL bütçeli bir makine yatırımı yapmayı planladıklarını açıklıyor.

Hidropar Kocaeli Ltd. Şti. adıyla Bosch Rexroth’un ana bayisi olarak 1998 yılında temelleri atılan HKTM (Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi A.Ş.), hizmet ve üretim süreçlerinde; hidrolik, eloktromekanik ve robotik, mekanik ve otomasyon satış olmak üzere 3 alana odaklanıyor.

HKTM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl, hareket ve kontrol teknolojileri alanında önder olmak istediklerini söylüyor. “Hareket teknolojileri alanında piyasada oluşabilecek taleplerin uzman firması olarak değerlendirelim istiyoruz” diyen Tunç Atıl, sektörde ilk 10 firma arasında yer aldıkları ve yüzde 5 pazar payına sahip oldukları bilgisini paylaşıyor:

“Her yıl takriben 200 civarında hidrolik sistemi sanayiye sağlıyoruz. Mühendislik gerektiren tüm mekanik ve otomasyon ürünlerini endüstrinin değişik sektörlerine uyguladığımızdan piyasayı makro seviye de takip ediyoruz. Yeni dönemde daha karlılık odaklı çalışıyoruz. Teşvik kapsamında da önümüzdeki 1.5 yıl içinde toplamda 1.5 milyon TL bütçeli bir makine yatırımı yapmayı planlıyoruz. Tüm yatırım ve planlamamız yurtdışı pazar payımızı toplam ciromuz içinde yüzde 40 seviyesine çıkarma amacı taşımaktadır. ”

Tunç Atıl, GEPOSB’da yaklaşık 10 milyon TL’lik bir fabrika yatırımını gerçekleştirdiklerini anlatıyor: “Ödün vermedik, ödül aldık, diyoruz. Yeşil ve çevreci bir fabrika yatırımı yaptık. Enerji verimli ve çevreci bina olması nedeniyle 22 yıldır düzenlenen Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülü KOBİ dalında Türkiye birinciliğini Haziran ayında aldık.”

Yürüttükleri Ar-Ge projelerinden de sözeden Atıl, yeni başladıkları ve 2.5- 3 yıl sürecek hidrolik servo silindir projesinin ilk adımlarını atmaya başladıklarını açıklıyor: “Ağır endüstrideki çok hassas hareketler için tasarladığımız bir proje. 900 bin TL’lik proje desteği sözkonusu, bir o kadar da biz yatırım yapacağız.” Daha önce yürüttükleri “Delta Robot” projeleri için de TÜBİTAK Ar-Ge desteği aldıklarını anlatan Atıl, 2011’de tamamladıkları projenin ağırlıklı gıda endüstrisinde kullanılan hafif ürünlerin çok hızlı olarak bir yerden bir yere aktarılmasını sağladığını ifade ediyor: “Bu projemizden hemen sonra bir D2 parelel robot projesi daha yaptık. Proje, 2013’te bitti. Ancak iki projede henüz ticarileşmedi. Ürün olarak satılabilir aşamaya gelmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. ‘İşbirlikçi Robot’ konusunda değerlendirme aşamasında olan bir TÜBİTAK Ar-Ge projemiz daha var. Öğretilebilir zekaya sahip, insanlarla işbirliği yapan, onlarla çalışabilen, insansı bir robot olacak. Endüstri 4.0 konsepti bu proje ile en üst seviyeden ülkemize kazandırılacak. Yeni bir teknolojik yaklaşım ile ilk defa dünyada ilkler arasına gireceğiz.”

Aktif olarak 600-700, toplamda yaklaşık 1300 müşterileri olduğu bilgisini veren Tunç Atıl, önümüzdeki yıl aktif müşteri kapasitelerini yüzde 10 artırmayı hedeflediklerini kaydediyor: “Mühendislik ve anahtar teslim projelerde birbirini tamamlayan hizmetlerimizle müşterilerimizin beklentilerini uçtan uca karşılıyoruz. Müşterilerimizin yatırımlarında çözüm ortağı olmak hedefiyle ilerliyoruz.”

Tunç Atıl, firma içinde 7/24 servis hizmeti veren ve anahtar teslim montaj işleri yapan bölümlerini 2014 yılında HKSM (Hareket Kontrol ve Servis Merkezi) adıyla şirkete dönüştürdüklerini de anlatıyor: “HKTM ortaklığıyla yoluna devam eden HKSM, müşterilerimizin sorunlarını çözmede bizim için büyük avantaj sağlıyor.”