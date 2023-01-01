IFS, Endüstri Günleri Etkinlikleri kapsamında Ankara’da farklı üretim metodlarını anlattı

Global kurumsal yazılım şirketi IFS, Endüstri Günleri kapsamında Ankara’da düzenlediği “Farklı Üretim Metodları için ERP Stratejileri” etkinliğinde Ankara ve çevre illerden gelen firmalarla buluştu.

IFS’in pek çok sektöre ve farklı üretim metodlarına özel geliştirdiği çözümlerin paylaşıldığı etkinliğe çok sayıda şirketin IT, üretim ve üst düzey yetkilisi katıldı.

Farklı endüstri modelleri ve üretim şekilleri için ERP iş modellerinin nasıl uygulanması gerektiğinin paylaşıldığı, IFS’in dünyadaki pek çok uygulamasından örnekler verildiği ““IFS Endüstri Günleri Ankara: Farklı Üretim Metodları için ERP Stratejileri” etkinliğinde, ayrıca IFS’in Endüstri 4.0 uygulamaları ve Dijital Dönüşüm yolunda yapılanlar da anlatıldı.



Klasik ERP yazılımlarının farklı üretim modellerindeki gereksinimlere cevap veremediği gerçeği ile kurulduğu günden bu yana çalışmalarını 4 ana süreç (Varlık ve Servis, Proje Yönetimi, Tedarik Zinciri ve Endüstriyel Üretim) ve farklı üretim modelleri üzerinde yoğunlaştıran IFS, “IFS Endüstri Günleri” kapsamında Ankara’da düzenlediği etkinlikte farklı üretim tipleri ile çalışan işletmelere yönelik ERP stratejilerini ve IFS Applications’ın bu alanlardaki çözümlerini aktardı.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan IFS Türkiye Operasyonlar Direktörü Mete Yücel, IFS olarak uluslararası rekabette yer alan güçlü oyuncular için süreçleri entegre, verimli ve akıllı şirketler yarattıklarını söyledi.



Mete Yücel, “ERP söz konusu olduğunda sektörü ne olursa olsun akla bir işletmedeki tüm iş süreçlerinin entegre bir şekilde çalışması geliyor. Otomotiv gibi seri imalat yapan bir işletme ile siparişe özel konfigüratif makine yapan bir işletmenin ya da proje bazlı tesis kuran bir işletmenin uygulayacağı ERP modelleri birbirinden çok farklıdır. Tekliflendirmeden planlamaya, üretimden satış sonrası servise kadar tüm süreçler seçilen iş modeline göre büyük farklılıklar gösterir. IFS Applications bu modellerin hepsi için özel çözümler sunuyor. Bunun yanında birden çok üretim modeli kullanan Mix-Mode Üretim yapan işletmelerin de hangi kombinasyonda olursa olsun IFS Applications ile tüm süreçlerini yönetmelerini sağlıyoruz” dedi.



Endüstri 4.0 alanında IFS uygulamaları hakkında bilgi veren Mete Yücel, IFS’in bulut uygulamaları, IoT Business Connector adı verilen Nesnelerin İnterneti uygulamalarından söz etti.



IFS Genel Müdür Yardımcısı Göksel Sanbay, IFS’in ‘Varlık Yoğun, Proje Bazlı, Üretim Yoğun, Dağıtım Odaklı ve Servis Odaklı’ iş süreçlerine sahip dünya ve Türkiye referansları hakkında bilgi verdi ve bu alanlardaki IFS çözümlerini aktardı.



Sonrasında IFS Kıdemli ERP danışmanları tarafından stoğa üretimden, siparişe özel üretime, siparişe özel konfigürasyondan, siparişe özel mühendisliğe ve siparişe özel montaja kadar planlama modellerine yönelik IFS Applications çözümleri örnek uygulama ve ekranları katılımcılarla paylaşıldı.



IFS’in Kapasite Planlama ve Çizelgeleme uygulamaları hakkında bilgi verilmesinin ardından IFS Türkiye’nin Sonlu Kapasite Planlama ve Çizelgeleme aracı CBS ile yapılan projelerden bazı örnekler verildi.



Son olarak IFS Applications 9 ile birlikte müşteriye sunulan kullanıma hazır IFS Lobby İş Zekâsı çözümü hakkında bilgi verildi. Şirketlerde uzun süreçler alan, çok yüksek yatırım maliyeti gerektiren ve pek çok firmanın ayrı bir proje olarak değerlendirdiği BI-İş Zekası projelerini ve bununla birlikte yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıran IFS Applications 9 ile birlikte sunulan IFS Lobby İş Zekası çözümünün kullanıcı ve rol spesifik olarak kolaylıkla dizayn edilebilen ekranları, dashboardlar ve portalları ile yöneticilere sağladığı kolaylıklar anlatıldı. IFS’in IFS Lobby ile ERP alanında bir ilke imza attığı vurgulandı. Etkinlik, yoğun katılımla tamamlandı.