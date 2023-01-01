IFS Türkiye Pazarlama Müdürü Öznur Tekiner; “Türkiye’de ekosistemimiz ve referanslarımız ile büyüyoruz”

IFS Türkiye Pazarlama Müdürü Öznur Tekiner, bu yıl dünyada lanse edilen IFS’in yeni versiyonu IFS Applications 9 ile birlikte kullanıcı kolaylığı ve verimliliğinin daha da önplana çıktığını söylüyor.

IFS Türkiye Pazarlama Müdürü Öznur Tekiner ile Türkiye’deki ERP pazarını ve IFS’in pazardaki konumu üzerine konuştuk. Öznur Tekiner, Türkiye ERP pazarının yapılan yeni yatırımlar ve özellikle KOBİ’lerin ERP’ye verdikleri önemin artmasıyla birlikte büyümesini sürdürdüğünü söylüyor. Yapılan araştırmalarda Türkiye kurumsal iş uygulamaları pazarının 689 milyon dolar olduğu bilgisini veren Tekiner, “Gelecek yıl bu rakamın yüzde 8’lik bir büyümeyle 1 milyon dolara çıkması bekleniyor. Kurumsal iş uygulamaları çok geniş bir kavram. IDC’nin yaptığı pazar araştırmaları verilerine gore; bu rakamı da 131 milyon dolar ERP, 46 milyon dolar CRM ve 24 milyon dolar İş Zekası uygulamaları olarak ayrıştırabiliriz” diyor.

Türkiye’de ERP kullanım ihtiyacı olan KOBİ’lerin ise sadece yüzde 20’ye yakınının ERP yatırımı yapmış durumda olduğuna değinen Tekiner, “Bunun dışında ERP anlamında en çok kabul gören raporlardan biri de bağımsız araştırma şirketi Gartner’ın hazırladığı raporlar. Gartner’in dünyadaki sayılı ERP yazılımlarını cirosal değerlerin dışında; vizyon, strateji, müşteri beklentisi ve memnuniyeti gibi konularda incelediği raporlarda IFS dünyadaki lider kategorisine girmiş iki yazılımdan birisi” diye konuşuyor.

Öznur Tekiner, dünyada binlerce işletmenin süreçlerinden ve ihtiyaçlarından edinilmiş bilgilerle harmanlanmış ve bunun üzerine müşterilerin gelecekteki beklentileri ve teknolojinin sunduğu en gelişmiş imkanlar da eklenerek oluşturulmuş ürünleri; IFS ERP Uygulamaları’nın gücünü pek çok sektörde edinilen tecrübelerle hizmet veren danışmanları ve proje yöneticileriyle Türk sanayisinin ve KOBİ’lerin hizmetine sunduklarını açıklıyor: “Türk şirketlerini uluslararası arenada rekabet edebilir, hızlı, verimli ve uzun ömürlü şirketler haline getiriyoruz. IFS, dünyada ‘Üretim, Proje Endüstrileri, Varlık Yoğun Endüstriler ve Tedarik Zinciri Yönetimi’ gibi 4 dikey konuya odaklanmış durumda. 60 ülkede 80 ofisle hizmet veriyoruz. Daha da önemlisi 6 Ar-GeMerkezimiz’de sektörel çözümlerimiz üzerine çalışılıyor. IFS Türkiye olarak kurulduğumuz 2004 yılından buyana adımız niş ve başarılı projelerle birlikte anılıyor. Şu anda 200’den fazla müşterimiz ve 500’den fazla kurulumumuz mevcut. Özellikle üretim ve proje endüstrileri ağırlıklı çalışıyoruz. ‘Otomotivden inşaata, gemi inşa sanayisinden makina’ya pek çok sektörde hizmet gösteriyoruz.”

Öznur Tekiner, bu yıl dünyada lanse edilen IFS’in yeni versiyonu IFS Applications 9’un getirdiği yeniliklerden sözediyor: “IFS’in en gelişmiş versiyonu aslında mevcutta satışını gerçekleştirdiğimiz IFS 8 oldu diyebiliriz. IFS 9 ile birlikte kullanıcı kolaylığı ve verimliliği daha da önplana çıktı. Pek çok değişiklik var ancak en önemlisi şirketlerin milyarlarca lira harcayarak kurdukları İş Zekası uygulamasının artık IFS ERP’nin içinde geliyor olması. Her kullanıcı için özel olarak tasarlanabilen, görsel gücü çok güçlü ve uzun sureli geliştirme süreleri ve maliyetlerine ihtiyaç duymadan kolayca kullanılabilen entegre IFS Lobby ekranları IFS 9 ile gelen en önemli özelliklerden. IFS 9’u müşterilerimize gelecek yılın ortalarında sunuyor olacağız. Halen yerelleştirme çalışmaları IFS Türkiye Ar-Ge ekibi tarafından devam ediyor.”